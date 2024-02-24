В Польше открылся второй Дом Азербайджана

В городе Краков Республики Польша состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.

Как передает Day.Az, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши, минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии.

В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, а также представители дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин.

Посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова выразила уверенность в том, что Дом Азербайджана станет хорошим местом с точки зрения консолидации соотечественников, проживающих в Кракове и прилегающих к нему городах, осуществления ими взаимодействия ради национальных интересов и пропаганды культуры нашей страны, сыграет большую роль в деле сплочения азербайджанцев Польши вокруг единой платформы.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что Дом Азербайджана, функционирующий с 2019 года в столице Польши Варшаве, играет важную роль в организационном становлении наших соотечественников, преподавании азербайджанским детям, растущим далеко от Родины, родного языка, истории Азербайджана. Председатель комитета поздравил земляков с открытием второго по счету Дома Азербайджана в Польше и подчеркнул, что это служит проявлением заботы нашего государства о соотечественниках. Председатель комитета констатировал, что в соответствии с рекомендацией Президента Ильхама Алиева в целях более эффективного организационного становления проживающих за рубежом азербайджанцев ежегодно повсюду в мире открываются дома Азербайджана, воскресные школы, и призвал участвующих в мероприятии наших соотечественников к большей активности, как в вопросе интеграции в общественную жизнь страны проживания, так и в доведения до мировой общественности правого дела Азербайджана. Высокую оценку получили деятельность домов Азербайджана, функционирующих при этих домах школ родного языка, инициатива оказания азербайджанцам бесплатной юридической помощи.

Председатель Ассоциации культуры азербайджанцев мира "Xaры Бюльбюль", координатор Координационного совета азербайджанцев Польши по Кракову Седат Шамилли сказал, что соотечественники, живущие в Кракове и прилегающих к нему городах, с радостью восприняли известие об открытии Дома Азербайджана, от имени проживающих за рубежом азербайджанцев выразил нашему государству признательность за внимание и заботу, сообщил, что Дом Азербайджана в Кракове готов проводить многочисленные мероприятия.

На мероприятии руководителю Ассоциации азербайджанцев Польши Халилу Гасанову была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

После церемонии открытия гостям была представлена музыкальная программа, состоящая из произведений азербайджанских и польских композиторов.

Отметим, что в настоящее время в 16 странах мира функционируют 28 домов Азербайджана, которые проводят многочисленные мероприятия с целью пропаганды азербайджанской культуры, доведения до мира азербайджанских реалий.

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