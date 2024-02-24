Азербайджанские военные посетили учебный центр ВС Турции

Военная делегация Азербайджана посетила школу и учебный центр MEBS Вооруженных сил Турции.

Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в социальной сети "X", передает Day.Az.

В сообщении говорится, что наряду с азербайджанской военной делегацией, с условиями, созданными в учебном центре, ознакомилась делегация Катара.

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