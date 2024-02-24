Эрдоган осудил мир за молчание о Ходжалинском геноциде
Территории Азербайджана, его неотъемлемая часть - Карабах, долгие годы находились под оккупацией. В оккупированных районах, включая Ходжалы, были совершены массовые убийства. Однако мир ничего не предпринял в связи с этим.
Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии в Сакарье, сообщает в субботу Day.Az.
Он отметил, что сила стран региона проистекает из единства. "Если мы - Турция, тюркские народы хотим жить на своих землях в мире и спокойствии, то наша будущая деятельность очевидна. У нас должны быть сильная оборонная промышленность и сильная армия на суше, море и в воздухе", - отметил Эрдоган.
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