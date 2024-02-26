Посол США выразил соболезнования в связи с Ходжалинским геноцидом

Посол США в Азербайджане Марк Либби выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Facebook-аккаунте посольства США в Азербайджане.

"Сегодня, разделяя горе азербайджанского народа, мы чтим память сотен людей, убитых в Ходжалы в 1992 году. От имени США выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в Ходжалы и разделяю горе вынужденных переселенцев из Ходжалы. Наш долг - работать во имя мира в регионе и гарантировать, что подобные трагедии больше никогда не повторятся", - отметил американский дипломат.

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