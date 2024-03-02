Итальянская пресса о состоявшихся в Баку заседаниях по Южному газовому коридору

Итальянские СМИ уделили большое внимание состоявшемуся в Баку 10-му министерскому заседанию в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-му министерскому заседанию в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает Day.Az, в материалах, опубликованных в изданиях Energia Italia, Agenzia Nova, il Secolo XIX, Borsa Italiana, Green Economy Agency, отмечается, что министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин принял участие в работе заседаний и встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В то же время подчеркивается важность Южного газового коридора и трубопровода TAP для Европы и Италии. Итальянская печать сообщает, что Италия импортировала по трубопроводу TAP с момента его ввода в эксплуатацию в конце 2020 года 26 млрд кубометров газа. Было отмечено, что пропускная способность ТАР с 2026 года увеличится на 1,2 млрд кубометров.

В публикациях отмечается, что в конце года в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Итальянский министр пригласил Азербайджан принять участие во встрече министров энергетики, климата и окружающей среды стран G7, которая пройдет в его стране с 28 по 30 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!