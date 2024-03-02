Как Григорян губу раскатал: новая лапша на уши гражданам Армении

Автор: Акпер Гасанов

"А может, тебе дать ключ от квартиры, где деньги лежат?", таким вопросом ответил "сын турецкого подданого" Остап Бендер на просьбу беспризорника дать 10 копеек. Секретарю Совета безопасности Армении Армену Григоряну 10 копеек явно кажется мало. Он мечтает о большем. Впрочем, несоответствие армянских мечтаний, логически вытекающих из армянских же мифов, и реальности- давняя традиция соседней страны.

Но, обо всем по порядку. "Если Евросоюз предложит Армении членство, мы отреагируем", мечтательно заявил Григорян в интервью Общественному телевидению Армении. На замечание журналиста о том, что Ереван уже ответил заявлением о том, что он готов углублять связи настолько, насколько хочет и будет готов Евросоюз/

Григорян отметил, что у ЕС очень расширенная повестка.

"От либерализации визового режима до Европейского инструмента мира. Безопасность занимает очень важное место в повестке Европейского Союза. Франция начала широкомасштабное военно-техническое сотрудничество с Арменией", - раскатывал губу Григорян. Касаясь контраргументов о том, что разновидность поставляемого Францией оружия ограничена, реального оружия нет, Григорян заявил, что удивлен такими мнениями.

"Французы предоставляют нам вооружения с передовыми технологиями", - сказал секретарь Совета безопасности Армении. Красноречивым "подтверждением" его слов является то, что ВСУ, изучив технические возможности французских "Бастионов", отказались от их поставок ввиду крайне несерьезной защищенности бронемашин в серьезной ситуации. Так что, у Григоряна весьма специфическое представление о "передовых технологиях",

Собственно, все это мы уже видели в ходе 44-дневной войны. Тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян убеждал общественность своей страны в том, что новая война с Азербайджаном закончится оккупацией новых территорий нашей страны. Он воспевал армянские оборонительные сооружения, в первую очередь "линию Оганяна" и имевшееся у Армении оружие. В итоге, "линию Оганяна" наша армия преодолела быстро. А сумма уничтоженного и взятого в качестве трофеев оружия противника превысила 5 миллиардов долларов.

Это только в ходе 44-дневной войны. А в ходе однодневной антитеррористической операции в сентябре прошлого года азербайджанская армия разгромила армянскую военную группировку численностью в 15.000 человек, уничтожив и взяв в качестве трофеев военную технику и оружие противника на сумму в полтора миллиарда долларов. Это, замечу, оценка экс-министра обороны Армении артака Закаряна.

Так что, настоящие передовые военные технологии есть у азербайджанской армии. И Григорян это знает. Но он предпочитает врать своему народу. И это тоже традиционная забава правителей Армении. Особенно премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, который после "шашлычной революции" чего только не обещал своим согражалам- от решения демографических проблем Армении до признания независимости самопровозглашенной "нкр".

Ясное дело, что в итоге ничего из обещанного Пашиняном граждане Армении не увидели. А что делать в условиях отсутствия возможности реализовать обезания, при стабильно падающем рейтинге Никола Воваевича и его партии? Безостановочно врать. Делать это, замечу, отчаянно мешают армянские оппозиционеры. К примеру, депутат от оппозиционного блока "Армения" Армен Рустамян утверждает, что проводимая Николом Пашиняном внешняя политика - это, по сути, приглашение России и Запада в Армению для продолжения противостояния.

Это, как считает Рустамян, означает участие Армении в планах Запада по расширению антироссийского фронта, что, по его мнению, чревато потерей суверенитета и государственности Армении. Ара, как так? А как же членство Армении в Евросоюзе- о нем совсем забыть гражданам Армении или только временно? Время покажет. Что именно оно покажет? Вариантов ответа на этот вопрос много. Но что-то мне подсказывает, что в конечном итоге граждане соседней страны увидят известную фигуру из трех пальцев, в простонародье именуемую кукишем.

И дело тут не только в том, что членства в ЕС не получили даже давно состоящая в рядах НАТО Турция, а также Грузия, Украина и Молдова, состоящие вместе с Азербайджаном в ГУАМ. И даже не в том, что Армения все еще состоит в ТС и ЕАЭС. Куда важнее то, что Армении нечего дать ЕС. Армения, в отличие от Азербайджана, который играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, готова только клянчить у Старого Света. А у него и своих проблем хватает. Так что, придется Григоряну закатать губу, а гражданам Армении пережить несбыточность очередной фантазии.