В Баку предложили увеличить колличество комиссий ТЮРКПА

Пришло время увеличить количество комиссий ТЮРКПА.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на 11-м заседании комиссии ТЮРКПА по правовым вопросам и международным отношениям заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов.

"Мы должны усилить нашу деятельность в этом направлении. Это должно обсуждаться и сегодня и на пленарных заседаниях", - добавил депутат.

Отметим, что сегодня в парламенте Азербайджана проходит 11-е заседание комиссии ТЮРКПА по правовым вопросам и международным отношениям.

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