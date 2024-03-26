Встреча в формате "3+3" может состояться в этом году

Возможна новая встреча консультативной платформы "3+3" уже в текущем году, сказал посол Ирана в России Казем Джалали, передает Day.Az.

Он выразил надежду на присутствие Грузии на этой встрече.

Посол отметил, что данный формат является наиболее эффективным для решения проблем на Южном Кавказе.

Он также выразил опасения относительно вмешательства других государств, которое, по его мнению, только усиливает напряженность в регионе.

Отметим, что 23 октября 2023 года в Тегеране прошла встреча глав МИД в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении.

На заседании на уровне министров иностранных дел обсуждалось развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате "3+3", являлось решение региональных проблем с участием именно стран региона, а также вопрос мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что первая встреча в формате "3+3" прошла в 2022 году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел, без участия Грузии.

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