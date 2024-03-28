СГБ и впредь будет способствовать успешной реализации политики, служащей усилению Азербайджана

СГБ и впредь будет способствовать успешной реализации политики, служащей дальнейшему усилению Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев в ходе своего выступления на состоявшемся сегодня торжественном мероприятии по случаю 105-летия создания органов безопасности Азербайджана.

Он отметил, что в преддверии профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана распоряжением Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности была удостоена высоких воинских званий и высоких государственных наград.

"Вместе с тем по поручению главы государства предприняты серьезные шаги по улучшению жилищно-бытовых условий сотрудников СГБ. От имени нашего коллектива хотел бы воспользоваться случаем и выразить глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу о СГБ. Сотрудники Службы, верные заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым идеологии государственности, и впредь будут способствовать успешной реализации государственной политики, служащей дальнейшему усилению Азербайджана", - сказал Нагиев.

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