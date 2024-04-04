Мы солидарны с Азербайджаном в усилиях по разминированию

Мы солидарны с Азербайджаном в его усилиях по разминированию, чтобы обеспечить более безопасное будущее для всех граждан.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в аккаунте резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой в социальной сети X.

"Путь к восстановлению и реконструкции долгий. Благодаря глобальной поддержке мы можем добиться прогресса в направлении мира без мин", - подчеркнула она.

Отметим, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в целях привлечения внимания к опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов объявила 4 апреля "Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием".

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