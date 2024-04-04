https://news.day.az/politics/1649675.html Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ - ФОТО
Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ - ФОТО
Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ в Москве.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны.
На мероприятии были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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