Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ в Москве.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны.

На мероприятии были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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