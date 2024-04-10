Армянская община как инструмент дестабилизации ситуации в Израиле

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне пытаются дестабилизировать Израиль.

Day.Az представляет публикацию:

Армянские СМИ в эти часы активно распространяют вот это видео. На кадрах - какая-то потасовка, ясности о происходящем нет никакой. Представляется это как "нападение на армянский квартал в Иерусалиме", естественно.

История с этим кварталом - откровенно мутная и непонятная. Израильские власти давали понять, что им известно о том, что по сути речь не о нападении на квартал, а речь идет о попытке рейдерского захвата земли армянами, которым противостоит местное население.

Ситуацию уже пытались представить как "нетерпимость властей Израиля": во время прошлого обострения ситуации с такой риторикой выступала ... Франция! Неудивительно, правда?

Париж не гнушается таким образом влиять на внутреннюю обстановку в Израиле - им выгодно играть против США и Израиля на Ближнем Востоке.

А армяне снова послушно играют роль пешек в чужой игре. На Кавказе или в Иерусалиме - без разницы. Видимо, это такая национальная особенность.