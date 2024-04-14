Яркий контраст: стабильный Азербайджан на фоне неспокойного мира

Автор: Байрам Эльшадов

События, участниками которых стали Иран и Израиль, в очередной раз продемонстрировали деструктивный конфликтный потенциал, преобладающий в мировой политике. Восточная Европа, Ближний Восток продолжают оставаться ареной столкновений с применением разрушительного оружия. Сложно предсказать дальнейшую динамику развития событий, однако очевидно, что конфликтные тенденции последних лет получат свое продолжение. И на этом фоне очень выгодно смотрится Азербайджан, в котором полностью обеспечена безопаность.

И необходимо понимать, что эта безопасность достигнута несмотря на то, что в конфликтах участвуют северные и южные соседи Азербайджана. Также, западные политические центры всеми силами пытаются дестабилизировать Южный Кавказ. В качестве доказательства можно рассмотреть деятельность миссии ЕС в Армении. В идеале, миссия должна была бы способствовать продвижению миру. Однако, ее вклад, выражаясь мягко, весьма сомнителен, что заставляет задуматься о том, что у миссии совсем иные цели.

Также на жаление дестабилизировать Южный Кавказ указывает проведение трехсторонней встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном, армянским премьером Николом Пашиняном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Целью западных стран является превратить Армению в инструмент для достижения своих геполитических целей, что ставит под угрозу будущее мирное развитие Южного-Кавказа.

И если Азербайджан, как и ряд других стран, включая Россию и Турцию, выразил однозначно негативную позицию по факту проведения встречи в Брюсселе, то Иран отказался критиковать проведение вышеупомянутой встречи. И это кажется весьма странным, учитывая то, что Армения примет у себя военно-политический антииранский центр. И если развивать дискуссию об Иране и планах западных стран в отношении Армении, то необходимо подчеркнуть, что трехсторонняя встреча в Брюсселе создает значительные риски для Тегерана, которые могут иметь далекоидущие последствия для безопасности страны.

Другими словами, в то время как иные страны, в частности Армения, пытаются создать сложности для своих соседей, Азербайджан преследует политику сотрудничества и партнерства с близлежащими странами.

Таким образом, если сложить все вышеуказанные факторы, то можно увидеть, что Азербайджану удалось добиться безопасности при весьма непредсказуемых геополитических условиях. Еще больше укрепляет положение Баку тот факт, что Азербайджан в полной мере восстановил свою территориальную целостность.

И важно понимать, что это результат значительной дипломатической работы, проведенной за последние десятилетия. В результате этого Баку выступает в качестве стабилизирующего фактора в регионе, несмотря на большое количество конлифктов, участниками которых являются близлежащие страны.