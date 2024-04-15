https://news.day.az/politics/1652081.html Армения не пыталась вступить в переговоры с Азербайджаном
Армения не пыталась вступить в переговоры с Азербайджаном
Армения не пыталась вступить в переговоры с Азербайджаном.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе публичных слушаний по делу Армения против Азербайджана в Международном суде в Гааге.
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