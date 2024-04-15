Армения не пыталась вступить в переговоры с Азербайджаном.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе публичных слушаний по делу Армения против Азербайджана в Международном суде в Гааге.

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