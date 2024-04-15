На фоне сложных процессов, происходящих в мире, кровавых столкновений безопасность в Азербайджане поддерживается на высоком уровне.

Об этом сказал Trend в понедельник политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

По его словам, в последнее время в мире неуклонно растет число конфликтов, столкновений, террористических актов, и следующим этапом этих событий стал ирано-израильский конфликт.

"Для азербайджанского государства безопасность своих граждан всегда является приоритетным вопросом. Если мы сегодня посмотрим на регион, то увидим, что теракты, столкновения происходят в непосредственной близости от нашей страны. Безопасная среда, которая формируется и сохраняется в Азербайджане, является одним из основных факторов стабильности и развития", - сказал А.Гараев.

Политолог также подчеркнул, что сейчас в мире фактически началась третья мировая война. Анализ текущих событий показывает, что с участием соседей Азербайджана мир вступил в новую эру конфликтов.

По его словам, в настоящее время также прослеживаются планы по превращению Южного Кавказа в арену боевых действий. "После исторической победы Азербайджана и прекращения оккупации на Южном Кавказе сложилась благоприятная почва для мира. Именно Азербайджан выступил с мирной инициативой. Армения различными способами пытается замедлить этот процесс, и сегодня силы, не желающие мира в регионе, пытаются через Армению создать новый очаг конфликта", - сказал А. Гараев.

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