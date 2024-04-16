"Неудобные дороги" и дешевый популизм армянской оппозиции

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская оппозиция нашла еще один повод, чтобы покритиковать правительство. В этот раз оппозиционному депутату Анне Григорян не понравилось то, что "альтернативные дороги", о которых говорит правительство в контексте дорог у сел в Тавуше, являются неудобными. Казалось бы, это внутренняя проблема армян, но такое мнение является ошибочным, так как используется аргумент для оправдания опасных идей.

Ведь в качестве примера она привела ситуацию на границе с Ираном, где новая дорога, соединяющая страны, якобы, "не отвечает интересам Армении", так как ее строительство и ввод в эксплуатацию привели к снижению потока перевозок. Армянская оппозиционерка добавила, что нельзя мыслить категорией "подумаешь, построим альтернативу".

Необходимо понимать, что дискурс о "неудобстве дорог", каким бы глупым он ни был, связан с проблемой будущей делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Деструктивно направленные политические круги используют все доступные им аргументы для того, чтобы навредить работе над нормализацией отношений на Южном Кавказе.

Целью для распространения этого нарратива является предотвращение возврата территории, не являющейся международно признанной частью Армении. Но армянские оппозиционеры должны осознавать, что прокладка дорог бывшими властями на территории, которая не принадлежала Армении, является проблемой только Армении. И ошибки их бывших властей не волнуют никого, все равно Армении придется делать то, что необходимо, и несколько километров "удобных" дорог не изменят реальности.

А что касается необходимости строить альтернативу, то пусть армянские оппозиционеры видят в этом положительные стороны. Ведь откроются дополнительные рабочие места, будет развиваться инфраструктура, но уже на своих территориях. В вопросе развития своей страны легких путей нет. Нельзя жить на чужой территории, прокладывать там удобные дороги и потом использовать это как аргумент.

В этом вся сущность армянской оппозиции. Идти против правительства, даже если это не служит долгосрочным интересам страны и использовать абсолютно бредовые аргументы для дешевого популизма. С одной лишь целью - закрепить за собой имидж защитника армянских интересов и улучшить свои карьерные перспективы.

Вот такая странная логика у армянских депутатов. Международное право они уважать и признавать отказываются, но считают, что их мнение, не основанное ни на чем, должно приниматься без обсуждений.