О бедном Пашиняне замолвите слово

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Прогнило что-то в Датском королевстве", однако...

Армения Пашиняна на днях получила очередной наглядный урок того, что никому она, по большому счету, не нужна. От слова "совсем". Беда наших соседей в том, что они всегда на кого-то полагаются. С наивностью воспитанника младшей группы детсада Армения тянется ручками к кому попало, стоит только тому белозубо ей улыбнуться. И все - вот он, спаситель и заступник, который костьми ляжет ради ее интересов.

Уж как широко и белозубо улыбались армянам Франция и американцы. А до них, мы все помним, их не выпускала из объятий Россия. Лобби и диаспора с уверенностью утверждали, что у них все схвачено. Но всякий раз за очередным фейерверком наступает разочарование. За торжествами приходят будни, и оказывается, что на самом-то деле Армения является для тех, кто толпится у армянской кормушки, всего лишь свадебным генералом. А интересы и табачок, уж извините, у каждого свой.

На днях французский сайт Intelligence Online опубликовал статью под заголовком "Ереванский лоббист и оратор - бывший генеральный секретарь НАТО". Как все поняли, речь идет об Андерсе Фог Расмуссене, после ухода с поста генсека НАТО почти забытого прессой. На повестку он неожиданно вернулся в прошлом году, когда решил тоже поработать ложкой у кормушки армянства. Дела его консалтинговой фирмы Rasmussen Global шли из рук вон плохо, и надо было их как-то поправлять.

Так вот, Intelligence Online решила разоблачить горе-лоббиста. Издание обрушилось на своих коллег из другого французского медиа - Le Monde за статью "Армения хочет укрепить демократию, Европа и ее партнеры должны поддержать эти усилия", опубликованную накануне визита Никола Пашиняна в Брюссель 4 апреля. Как утверждает сайт, для этой публикации Расмуссен использовал свои полномочия. В статье рассуждается об армянской демократии, однако ни Le Monde, ни сам бывший генсек НАТО ни словом не обмолвились о том, что Расмуссен получает за свою лоббистскую деятельность 400-500 тысяч евро в год. Intelligence Online отмечает, что Rasmussen Global работает в Европе уже год. Бывший генсек контролирует так называемую Сеть друзей Армении, которая занимается лоббированием интересов Республики Армения. Сеть публикует статьи и репортажи, поддерживаемые многими бывшими восточноевропейскими политиками. Не просто так, разумеется. Сам Расмуссен тоже не сидит, сложа руки. В Европарламенте, например, организует встречи с бывшим министром обороны Литвы, ныне членом Европарламента Расой Юкнявичене.

В целом деятельность этого лоббиста чрезвычайно "многогранна", а интересы "многокрасочны". По данным Intelligence Online, он работает на американскую космическую компанию Viasat, на химкомпанию Albermarle, консалтинговую фирму Accenture, газовую компанию Air Products, норвежскую нефтекомпанию Equinor и датскую Milestone Systems. И как у него на лоббирование армянских интересов то время остается?..

Одним словом, два французских издания погладили Андерса Фог Расмуссена, только одно из них - против шерсти. Удивительно, не правда ли - во Франции, где пропаганда касательно Южного Кавказа строится исключительно на проармянских мотивах, вдруг выходит статья, разоблачающая свежеиспеченного лоббиста. Лоббистские структуры, вдохновители и источники финансирования разбираются друг с другом. И никому нет дела, что подмочена репутация господина Расмуссена, который совсем недавно выпустил такой замечательный доклад в поддержку Армении, так красноречиво требовал от Евросоюза обратить пристальное внимание на эту "маленькую, но гордую птичку". Хотя всем было ясно, что за все это хорошо заплачено, пропаганда старалась доказать, что бывший генсек НАТО разукрасился в цвета армянского флага задаром. И вдруг такое! Полмиллиона евро это вам не мелочь, это взятка в особо крупном размере. Вместе с Расмуссеном дружно разоблачаются и другие лоббисты.

Может показаться, что İntelligence Online борется за правду и хочет выглядеть объективным и непредвзятым. Но мы не армяне и обманывать себя не привыкли. Дело не в правде, а в собственных разборках на медийном поле. Какие "терки" между двумя изданиями, им виднее. Le Mondе, однозначно, дает трибуну антиазербайджанской лжи не за просто так. С другой стороны, публикация во французском издании излияний Расмуссена не означает, что за бывшим генсеком НАТО стоит Франция. По некоторой информации, этого типа раскручивают США. Так что проблем в "Датском королевстве", похоже, даже больше, чем кажется на первый взгляд.

А что Армения? Она стоит, пардон, оплеванная. До нее и ее интересов никому нет дела. Толпящиеся вокруг денег диаспоры лоббисты, организации и страны решают исключительно свои задачи. Так было всегда и вряд ли изменится. А Армения так и будет болтаться где-то под ногами, и единственной ее задачей является не попасть под чей-нибудь каблук.