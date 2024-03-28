Армения так и не научилась правильно покупать себе друзей

Автор: Лейла Таривердиева

В сентябре прошлого года в Европе на свет появилась очередная сомнительная проармянская организация. Называется она группой высокого уровня "Сеть друзей Армении" и объединяет бывших премьер-министров, депутатов и дипломатов. Точную дату зачатия этой идеи назвать не беремся, но первая сходка так называемых друзей Армении состоялась через неделю после антитеррористической операции в Карабахском регионе и восстановления Азербайджаном суверенитета на всех своих территориях. Не исключено, что эти события подтолкнули экс-главу НАТО Андерса Фог Расмуссена на создание такой группы во имя "активизации поддержки демократической Армении и содействия миру на Южном Кавказе".

Как антиазербайджанские нарративы могут содействовать миру на Южном Кавказе? Наверное, так же, как расширение НАТО способствует миру во всем мире.

Как армянский лоббист, Расмуссен попал в поле зрения медиа в марте 2023 года, когда неожиданно даже для западных кругов обнаружился в Ереване. Член Национального комитета Республиканской партии США, политический эксперт Саул Анузис написал тогда в статье для Euronews, что о своем визите в Армению "Расмуссен не упоминал ни в одном из своих интервью, твитов или статей в СМИ, хотя обязан был это сделать, тем более, когда информация о его "деловых" отношениях с военным союзником России находится в реестре лоббистов ЕС". В Ереване бывший генсек НАТО принял участие в каком-то антиазербайджанском сборище. Тогда он впервые засветился в качестве клиента армянской кормушки. Господин Расмуссен в ходе поездки уточнил, чем может быть полезен армянству, и в сентябре разродился некой группой высокого уровня, в которую пригласил готовых заработать на проталкивании "демократической Армении" в Европу лиц. Официально в армянских СМИ об этом написано так: с марта 2023 года Rasmussen Global сотрудничает с правительством Армении, чтобы помочь улучшить связи с Европейским Союзом и демократическим миром в целом.

На первом заседании "Сети друзей Армении" бывший генсек НАТО рассказывал, что Армения - это маленькая, но гордая птичка, молодая демократия, просто чудом сохраняющая демократичность при таких-то соседях и мечтающая установить отношения с другими демократическими странами. Ну, такими же демократическими, как она сама. Расмуссен пообещал, что в ближайшие месяцы группа выступит с новыми идеями "по укреплению места Армении в демократической семье народов". И вот на днях был опубликован доклад, в котором прописаны шаги, которые Европа должна предпринять по отношению к Армении. Именно должна, а не может.

Этот доклад никакой роли не играет и играть не будет. Однако отраженные в нем идеи очень часто в последнее время звучат с европейских трибун. Поэтому небольшой разбор требований этой проармянской организации можно рассматривать как разбор проармянских инициатив лоббистов Армении в целом.

В докладе Расмуссен уверяет европейцев, что им для чего-то нужно "больше Европы в Армении и больше Армении в Европе", и очень настойчиво указывается, что Европа должна сделать для Армении. Во-первых, ЕС должен продемонстрировать, что готов предложить Армении статус кандидата. Во-вторых, как только Армения достигнет соответствующего уровня устойчивости, ЕС должен углубить экономические связи путем переговоров о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) с Арменией. А на третьем этапа нужно начать с Арменией переговоры о полноправном членстве Армении в ЕС.

Детали того, как Расмуссен и его команда предлагают все это осуществлять, сводятся к одному - Европа должна. Слово "должен" звучит в докладе слишком уж часто и режет слух. ЕС должен пересмотреть, поднять уровень, финансировать, утирать сопли, обстирывать и кормить с ложечки армян. О том, что получает Евросоюз в результате титанических усилий по отмыванию и откармливанию за своей счет Армении, в докладе не говорится. Единственный аргумент в пользу Армении (с точки зрения лицемерной пропаганды) - это то, что она, мол, молодая нежная демократия, стремящаяся вырваться из тоталитарного окружения и прильнуть к демократической европейской груди.

"ЕС должен основываться на своем первом выделении EPF (Европейский фонд мира) для Армении в 2024 году и взять на себя многолетние обязательства". То есть Европа должна снабжать оружием Армению за собственный счет. То же Расмуссен требует сделать и страны-члены ЕС на двусторонней основе - оказать армянам военную помощь. И снова безвозмездно. Евросоюз, согласно докладу, "должен развернуть консультативную и учебную миссию по общей политике безопасности и обороны (CSDP), чтобы поддержать Армению в реформировании ее гражданского и военного секторов безопасности. Это должно быть направлено на модернизацию вооруженных сил и институтов безопасности". Кому как не генсеку НАТО знать, что представляет собой эта работа и во сколько обойдется европейцам. Возникает вопрос: ради чего?

"Друзья Армении" также считают, что ЕС и Frontex "должны немедленно запустить комплексную программу поддержки Армении в установлении контроля за управлением ее границами". Миссия ЕС (EUMA) "должна быть расширена как минимум до 300 активных наблюдателей и обеспечена дополнительными бронированными машинами, чтобы обеспечить по меньшей мере 15 патрулей в день. Также должны быть созданы новые передовые оперативные базы. Миссия также должна быть обеспечена беспилотными летательными аппаратами наблюдения и радарами, а также стационарными камерами и гидроакустическими датчиками в горячих точках вдоль границы" и так далее. В следующем докладе речь, по всей видимости, пойдет уже об огнестрельном оружии и бронетехнике, без которых EUMA просто не сможет плодотворно шпионить за Азербайджаном.

Удивительно, что после всех этих милитаристских призывов авторы доклада вдруг перескакивают на мертворожденный пашиняновский "Перекресток мира". Команда Расмуссена уверена, что хотя мирный договор и не подписан. все равно такой "перекресток" может появиться на свет. А для этого Фонд "Соединяющая Европа" (CEF) и Инициатива "Глобальные ворота" должны оказать проекту материальную поддержку. ЕС, говорится в докладе, "наряду с международными финансовыми институтами, должен рассмотреть возможность инвестирования в инфраструктурные проекты (особенно железные дороги и пункты пересечения границ), чтобы способствовать реализации этой инициативы". Снова повторим: зачем? Для чего Европе вкладываться в тупиковые инфраструктурные проекты в Армении? Расмуссен ошибается, считая, что отсутствие мирного договора "не должно быть препятствием для инвестирования в такую ​​инициативу". Это очень большое препятствие, так как отсутствие договора исключает участие Азербайджана в этих проектах. А неучастие Азербайджана означает отсутствие всяческой значимости любых транзитных идей в этом регионе. Тем более, речи не может идти о перекрестке.

Дальше - еще интереснее. Евросоюз должен "предложить Армении стать членом Европейского энергетического сообщества в сочетании с усилиями по снижению зависимости Армении от импорта российского газа и атомной энергетики". Это очень занятное предложение. Чем Расмуссен предлагает армянам заменить российский газ и атомную энергию? Последняя дает 40 процентов всего объема энергии, производимого в республике. Европа сама импортирует газ, в том числе из Азербайджана. Чтобы делиться с армянами, ей придется строить трубу. Господин Расмуссен себе представляет эти затраты и объемы работ? Активность западных партнеров в случае Южного газового коридора тут не может повториться, потому что ЮГК был нужен самой Европе. А зачем Европе строить трубу в Армению?

Будь подписан мирный договор, который господин Расмуссен и его команда считают не таким уж важным делом, энергетические проблемы Армении были бы решены в течение короткого времени и без особых затрат. Европейским структурам не пришлось бы писать доклады, собираться на обсуждения и доставать кошельки, чтобы потратиться на страну, от которой никогда не будет отдачи. В советское время Армения получала газ из Азербайджана по трем трубопроводам. С начала 1990-х годов, то есть с активизацией военной агрессии Армении против Азербайджана армяне стали получать газ по трубопроводу диаметром 720 мм, проходящему по территории России и Грузии. А мощный азербайджанский газопровод, само собой, был перекрыт. Европейским друзьям Армении, конечно, трудно понять такой шаг Баку, так как они сами все два года российско-украинской войны продолжают исправно получать российский газ по трубе, идущей через Украину.

Запад уже давно ищет возможности диверсификации энергоснабжения Армении, но до сих пор ничего путного не нашел. Некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже говорила о том, что ЕС рассматривает возможность подключения Армении к черноморскому подводному электрокабелю, который скоро начнет строиться. Напомним, что по этому кабелю в Европу транзитом через Грузию будет идти электроэнергия из Азербайджана, а в перспективе, возможно, и из Центральной Азии. "Сеть друзей Армении" тоже ухватилась за эту идею, указывая этот путь как возможность диверсификации импорта электроэнергии. Импорта откуда, позвольте спросить? Энергия, напомним еще раз, будет идти в Европу, а не из Европы.

Одним словом, фантазия у "Сети друзей Армении" богатая. Доклад полон нереалистичных идей, многие из которых вряд ли дойдут до стадии обсуждений на уровне структур Евросоюза. Для чего составлен доклад? Все просто - господину Расмуссену нужны деньги. Его консалтинговая компания Rasmussen Global на мели, о чем свидетельствуют попавшие в СМИ аудиторские отчеты. А еще в том же марте 2023 года из опубликованного отчета Реестра прозрачности Евросоюза стало ясно, что бывший генсек НАТО в отчетном году заработает 150.000-400.000 долларов от разных клиентов, среди которых присутствует и правительство Армении. То есть господин Расмуссен, точнее, его консалтинговая компания, напрямую получает финансовые вливания от правительства РА, в обмен на что лоббирует армянские интересы. Красиво это звучит так: "с марта 2023 года Rasmussen Global сотрудничает с правительством Армении, чтобы помочь улучшить связи с Европейским Союзом и демократическим миром в целом". Простейшая схема, хорошо отработанная армянством и почему-то не вызывающая интереса у рьяных борцов с коррупцией в евроструктурах.

В заключение приведем список тех, кто состоит в так называемой группе высокого уровня "Сеть друзей Армении". Согласно армянским СМИ, в состав группы входят Микулаш Дзуринда - президент Центра Мартенса, министр иностранных дел (2010-2012 гг.), премьер-министр Словакии (1998-2006 гг.); Влодзимеж Чимошевич - член Европейского парламента (2009-...), маршал Сейма (2005), министр иностранных дел (2001-2005), премьер-министр Польши (1996-1977); Анн-Лоранс Петель - член Национальной ассамблеи Франции (2017-...), председатель парламентской группы дружбы с Арменией (2022-...); Раймундас Лопата - депутат Сейма Литвы (2020-...), председатель парламентской группы дружбы с Арменией (2020-...); Штефан Фюле - комиссар по вопросам расширения и политики соседства (2010-2014 гг.), министр иностранных дел Чехии (2009 г.); Дитмар Нитан - депутат Бундестага Германии (1998-2002, 2005-...), казначей Социал-демократической партии; Элс Ван Хоф - член Палаты представителей Бельгии (2014-2019, 2019-...), глава парламентского комитета по иностранным делам (2019-...), сенатор (2008, 2009-2014); Чарльз Фланаган - член ирландского парламента (2020-...), председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне (2020-...), министр юстиции (2017-2020), министр иностранных дел (2014-2017).