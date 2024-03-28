Армения так и не научилась правильно покупать себе друзей

Автор: Лейла Таривердиева

В сентябре прошлого года в Европе на свет появилась очередная сомнительная проармянская организация. Называется она группой высокого уровня "Сеть друзей Армении" и объединяет бывших премьер-министров, депутатов и дипломатов. Точную дату зачатия этой идеи назвать не беремся, но первая сходка так называемых друзей Армении состоялась через неделю после антитеррористической операции в Карабахском регионе и восстановления Азербайджаном суверенитета на всех своих территориях. Не исключено, что эти события подтолкнули экс-главу НАТО Андерса Фог Расмуссена на создание такой группы во имя "активизации поддержки демократической Армении и содействия миру на Южном Кавказе".

Как антиазербайджанские нарративы могут содействовать миру на Южном Кавказе? Наверное, так же, как расширение НАТО способствует миру во всем мире.

Армяне наняли экс-генсека НАТО для пиара &quot;Перекрестка мира&quot; - РЕПЛИКА

Армяне наняли экс-генсека НАТО для пиара "Перекрестка мира" - РЕПЛИКА

Как армянский лоббист, Расмуссен попал в поле зрения медиа в марте 2023 года, когда неожиданно даже для западных кругов обнаружился в Ереване. Член Национального комитета Республиканской партии США, политический эксперт Саул Анузис написал тогда в статье для Euronews, что о своем визите в Армению "Расмуссен не упоминал ни в одном из своих интервью, твитов или статей в СМИ, хотя обязан был это сделать, тем более, когда информация о его "деловых" отношениях с военным союзником России находится в реестре лоббистов ЕС". В Ереване бывший генсек НАТО принял участие в каком-то антиазербайджанском сборище. Тогда он впервые засветился в качестве клиента армянской кормушки. Господин Расмуссен в ходе поездки уточнил, чем может быть полезен армянству, и в сентябре разродился некой группой высокого уровня, в которую пригласил готовых заработать на проталкивании "демократической Армении" в Европу лиц. Официально в армянских СМИ об этом написано так: с марта 2023 года Rasmussen Global сотрудничает с правительством Армении, чтобы помочь улучшить связи с Европейским Союзом и демократическим миром в целом.

На первом заседании "Сети друзей Армении" бывший генсек НАТО рассказывал, что Армения - это маленькая, но гордая птичка, молодая демократия, просто чудом сохраняющая демократичность при таких-то соседях и мечтающая установить отношения с другими демократическими странами. Ну, такими же демократическими, как она сама. Расмуссен пообещал, что в ближайшие месяцы группа выступит с новыми идеями "по укреплению места Армении в демократической семье народов". И вот на днях был опубликован доклад, в котором прописаны шаги, которые Европа должна предпринять по отношению к Армении. Именно должна, а не может.

Этот доклад никакой роли не играет и играть не будет. Однако отраженные в нем идеи очень часто в последнее время звучат с европейских трибун. Поэтому небольшой разбор требований этой проармянской организации можно рассматривать как разбор проармянских инициатив лоббистов Армении в целом.

В докладе Расмуссен уверяет европейцев, что им для чего-то нужно "больше Европы в Армении и больше Армении в Европе", и очень настойчиво указывается, что Европа должна сделать для Армении. Во-первых, ЕС должен продемонстрировать, что готов предложить Армении статус кандидата. Во-вторых, как только Армения достигнет соответствующего уровня устойчивости, ЕС должен углубить экономические связи путем переговоров о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) с Арменией. А на третьем этапа нужно начать с Арменией переговоры о полноправном членстве Армении в ЕС.

Расмуссен приехал в Армению проворачивать новые &quot;темные делишки&quot; - ПОДРОБНОСТИ

Расмуссен приехал в Армению проворачивать новые "темные делишки" - ПОДРОБНОСТИ

Детали того, как Расмуссен и его команда предлагают все это осуществлять, сводятся к одному - Европа должна. Слово "должен" звучит в докладе слишком уж часто и режет слух. ЕС должен пересмотреть, поднять уровень, финансировать, утирать сопли, обстирывать и кормить с ложечки армян. О том, что получает Евросоюз в результате титанических усилий по отмыванию и откармливанию за своей счет Армении, в докладе не говорится. Единственный аргумент в пользу Армении (с точки зрения лицемерной пропаганды) - это то, что она, мол, молодая нежная демократия, стремящаяся вырваться из тоталитарного окружения и прильнуть к демократической европейской груди.

"ЕС должен основываться на своем первом выделении EPF (Европейский фонд мира) для Армении в 2024 году и взять на себя многолетние обязательства". То есть Европа должна снабжать оружием Армению за собственный счет. То же Расмуссен требует сделать и страны-члены ЕС на двусторонней основе - оказать армянам военную помощь. И снова безвозмездно. Евросоюз, согласно докладу, "должен развернуть консультативную и учебную миссию по общей политике безопасности и обороны (CSDP), чтобы поддержать Армению в реформировании ее гражданского и военного секторов безопасности. Это должно быть направлено на модернизацию вооруженных сил и институтов безопасности". Кому как не генсеку НАТО знать, что представляет собой эта работа и во сколько обойдется европейцам. Возникает вопрос: ради чего?

"Друзья Армении" также считают, что ЕС и Frontex "должны немедленно запустить комплексную программу поддержки Армении в установлении контроля за управлением ее границами". Миссия ЕС (EUMA) "должна быть расширена как минимум до 300 активных наблюдателей и обеспечена дополнительными бронированными машинами, чтобы обеспечить по меньшей мере 15 патрулей в день. Также должны быть созданы новые передовые оперативные базы. Миссия также должна быть обеспечена беспилотными летательными аппаратами наблюдения и радарами, а также стационарными камерами и гидроакустическими датчиками в горячих точках вдоль границы" и так далее. В следующем докладе речь, по всей видимости, пойдет уже об огнестрельном оружии и бронетехнике, без которых EUMA просто не сможет плодотворно шпионить за Азербайджаном.

Бывший генсек НАТО становится армянским лоббистом - анализ Euronews

Бывший генсек НАТО становится армянским лоббистом - анализ Euronews

Удивительно, что после всех этих милитаристских призывов авторы доклада вдруг перескакивают на мертворожденный пашиняновский "Перекресток мира". Команда Расмуссена уверена, что хотя мирный договор и не подписан. все равно такой "перекресток" может появиться на свет. А для этого Фонд "Соединяющая Европа" (CEF) и Инициатива "Глобальные ворота" должны оказать проекту материальную поддержку. ЕС, говорится в докладе, "наряду с международными финансовыми институтами, должен рассмотреть возможность инвестирования в инфраструктурные проекты (особенно железные дороги и пункты пересечения границ), чтобы способствовать реализации этой инициативы". Снова повторим: зачем? Для чего Европе вкладываться в тупиковые инфраструктурные проекты в Армении? Расмуссен ошибается, считая, что отсутствие мирного договора "не должно быть препятствием для инвестирования в такую ​​инициативу". Это очень большое препятствие, так как отсутствие договора исключает участие Азербайджана в этих проектах. А неучастие Азербайджана означает отсутствие всяческой значимости любых транзитных идей в этом регионе. Тем более, речи не может идти о перекрестке.

Дальше - еще интереснее. Евросоюз должен "предложить Армении стать членом Европейского энергетического сообщества в сочетании с усилиями по снижению зависимости Армении от импорта российского газа и атомной энергетики". Это очень занятное предложение. Чем Расмуссен предлагает армянам заменить российский газ и атомную энергию? Последняя дает 40 процентов всего объема энергии, производимого в республике. Европа сама импортирует газ, в том числе из Азербайджана. Чтобы делиться с армянами, ей придется строить трубу. Господин Расмуссен себе представляет эти затраты и объемы работ? Активность западных партнеров в случае Южного газового коридора тут не может повториться, потому что ЮГК был нужен самой Европе. А зачем Европе строить трубу в Армению?

Будь подписан мирный договор, который господин Расмуссен и его команда считают не таким уж важным делом, энергетические проблемы Армении были бы решены в течение короткого времени и без особых затрат. Европейским структурам не пришлось бы писать доклады, собираться на обсуждения и доставать кошельки, чтобы потратиться на страну, от которой никогда не будет отдачи. В советское время Армения получала газ из Азербайджана по трем трубопроводам. С начала 1990-х годов, то есть с активизацией военной агрессии Армении против Азербайджана армяне стали получать газ по трубопроводу диаметром 720 мм, проходящему по территории России и Грузии. А мощный азербайджанский газопровод, само собой, был перекрыт. Европейским друзьям Армении, конечно, трудно понять такой шаг Баку, так как они сами все два года российско-украинской войны продолжают исправно получать российский газ по трубе, идущей через Украину.

Армения заплатила экс-генсеку НАТО Расмуссену за антиазербайджанскую риторику - ОТЧЕТ С САЙТА ЕС

Армения заплатила экс-генсеку НАТО Расмуссену за антиазербайджанскую риторику - ОТЧЕТ С САЙТА ЕС

Запад уже давно ищет возможности диверсификации энергоснабжения Армении, но до сих пор ничего путного не нашел. Некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже говорила о том, что ЕС рассматривает возможность подключения Армении к черноморскому подводному электрокабелю, который скоро начнет строиться. Напомним, что по этому кабелю в Европу транзитом через Грузию будет идти электроэнергия из Азербайджана, а в перспективе, возможно, и из Центральной Азии. "Сеть друзей Армении" тоже ухватилась за эту идею, указывая этот путь как возможность диверсификации импорта электроэнергии. Импорта откуда, позвольте спросить? Энергия, напомним еще раз, будет идти в Европу, а не из Европы.

Одним словом, фантазия у "Сети друзей Армении" богатая. Доклад полон нереалистичных идей, многие из которых вряд ли дойдут до стадии обсуждений на уровне структур Евросоюза. Для чего составлен доклад? Все просто - господину Расмуссену нужны деньги. Его консалтинговая компания Rasmussen Global на мели, о чем свидетельствуют попавшие в СМИ аудиторские отчеты. А еще в том же марте 2023 года из опубликованного отчета Реестра прозрачности Евросоюза стало ясно, что бывший генсек НАТО в отчетном году заработает 150.000-400.000 долларов от разных клиентов, среди которых присутствует и правительство Армении. То есть господин Расмуссен, точнее, его консалтинговая компания, напрямую получает финансовые вливания от правительства РА, в обмен на что лоббирует армянские интересы. Красиво это звучит так: "с марта 2023 года Rasmussen Global сотрудничает с правительством Армении, чтобы помочь улучшить связи с Европейским Союзом и демократическим миром в целом". Простейшая схема, хорошо отработанная армянством и почему-то не вызывающая интереса у рьяных борцов с коррупцией в евроструктурах.

В заключение приведем список тех, кто состоит в так называемой группе высокого уровня "Сеть друзей Армении". Согласно армянским СМИ, в состав группы входят Микулаш Дзуринда - президент Центра Мартенса, министр иностранных дел (2010-2012 гг.), премьер-министр Словакии (1998-2006 гг.); Влодзимеж Чимошевич - член Европейского парламента (2009-...), маршал Сейма (2005), министр иностранных дел (2001-2005), премьер-министр Польши (1996-1977);  Анн-Лоранс Петель - член Национальной ассамблеи Франции (2017-...), председатель парламентской группы дружбы с Арменией (2022-...); Раймундас Лопата - депутат Сейма Литвы (2020-...), председатель парламентской группы дружбы с Арменией (2020-...); Штефан Фюле - комиссар по вопросам расширения и политики соседства (2010-2014 гг.), министр иностранных дел Чехии (2009 г.); Дитмар Нитан - депутат Бундестага Германии (1998-2002, 2005-...), казначей Социал-демократической партии; Элс Ван Хоф - член Палаты представителей Бельгии (2014-2019, 2019-...), глава парламентского комитета по иностранным делам (2019-...), сенатор (2008, 2009-2014); Чарльз Фланаган - член ирландского парламента (2020-...), председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне (2020-...), министр юстиции (2017-2020), министр иностранных дел (2014-2017).