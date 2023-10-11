Расмуссен приехал в Армению проворачивать новые "темные делишки"

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян опять встречался с делегацией компании "Расмуссен Глобал" и экспертного центра "Европейский совет по внешним отношениям". По официальной информации, речь шла о ситуации в области безопасности и, в частности, об "этнической чистке", которая якобы была осуществлена Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом пишет Телеграм-канал "Цицак", раскрывая темное прошлое компании и ее владельца - экс-генсека НАТО.

А теперь немного из истории вопроса. Компания "Расмуссен Глобал" - лоббистская европейская структура, созданная бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. В марте Расмуссен уже побывал в Армении. Встречался со всеми руководителями Армении, в том числе с Пашиняном, главой Минобороны, секретарём Совета безопасности. Была закрытая встреча с руководством некоторых СМИ. Обсуждалось, как скупо сказано в пресс-релизах, "вопросы региональной безопасности", а также "интегрирование Армении в западное сообщество". Расмуссен посетил Лачинскую дорогу, сделал несколько заявлений. Откуда такое рвение? Всё просто, визит Расмуссена был щедро оплачен.

Журналистка Элисон Техмизян Маас, сотрудница издания "Armenian weekly", сообщила: Расмуссен, вернее, его лоббистская фирма "Rasmussen Global", заключила контракты с правительством Армении и представительством Тайваня об оказании услуг. Журналистка выложила в интернет скрин специального реестра Евросоюза, в котором значатся все лоббистские структуры и их заказы.

Андерс Фог прославился тем, что умудрился в качестве премьера Дании тайно записать свой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии он его обнародовал. Потом очень глупо отрицал, врал и увиливал. Но не помогло.

Расмуссен был серьёзно замешан ещё в один, уже финансовый скандал. В 2019 году он стал членом совета директоров банка PNB в Латвии (бывший Norvik Banka, с отделением в Кирове, Вятка банк). Владельцем и председателем совета директоров банка был известный бизнесмен Григорий Гусельников. Навальный с Гусельниковым организовали "Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области", деньги текли беспрепятственно через Вятка банк и его латвийское отделение. Латышские журналисты обнаружили, что Гусельников вывел, например, 2,5 миллиарда евро в оффшор только в результате одной из своих схем. По поводу всей этой ситуации у государства возникли вопросы к членам правления, в том числе к Расмуссену. Имущество бывшего генсека НАТО в Дании, на сумму 700.000 евро, было арестовано, так же как и имущество главы разведки Германии.

О какой сумме из армянского бюджета может идти речь? Судя по аппетитам господина из НАТО, она исчисляется сотнями тысяч евро в текущем эквиваленте. Если учесть мизерные суммы, которые получилиармяне Карабаха, думаем: на сумму контракта с "Расмуссен Глобал" многих из них можно было обеспечить жильем и компенсацией потерянного имущества.