Армяне наняли экс-генсека НАТО для пиара "Перекрестка мира"

Автор: Байрам Эльшадов

Армения не оставляет попыток реанимировать сомнительный пиар-проект "Перекресток мира". Если в первое время это делалось с помощью собственных сил, то теперь армянскую инициативу продвигают более именитые политики. Одной из основных фигур в этом деле стал экс-генсек НАТО и большой друг Армении Андерс Фог Расмуссен. Последние заявления датского политика о потенциале армянской инициативы еще раз демонстрируют то, что Расмуссен и его "Сеть друзей Армении" руководствуются лишь личными интересами, и его мысли о перекрестке мира являются нелогичными и противоречат здравому смыслу.

Начнем с того, что экс-генсек НАТО в попытке "накрутить" ценность армянского проекта опубликовал доклад, в котором рассматривается Перекресток Мира. Интересная нам часть касается анализа перекрестка в разрезе отношений между Азербайджаном и Арменией.

Одним из самых интересных пунктов доклада является то, что Расмуссен и его проармянская контора считают, что отсутствие мирного договора между Азербайджаном и Арменией не должно стать препятствием для имплементации армянского проекта. Что является очень глупой и нелогичной мыслью со многих точек зрения.

Начнем с того, что Армения не обладает какой-либо транспортной инфраструктурой. Армения обладает очень скромными транспортными возможностями в силу отсутствия отношений с Азербайджаном и Турцией. Таким образом, транспортное сообщение страны в восточном и западном направлении является всего лишь желанием Армении, а не ее возможностью. Также Ереван не располагает функционирующей железной дорогой, которая даст ей доступ в Иран. А единственная дорога, которая соединяет Армению и Россию часто закрывается в связи с различными непредвиденными обстоятельствами. Получается, что Армения не обладает необходимыми возможностями для реализации своего амбициозного проекта.

Что остро ставит вопрос о необходимости масштабных многомиллиардных инвестиций. И именно поэтому доклад противоречит базовым законам бизнеса. Любой инвестор, в первую очередь, заинтересован в безопасности своих вложений и получении финансовой отдачи от них. Это прописанная истина любого бизнеса, будь это лоббирование интересов другой страны или имплементация международной транспортной инициативы.

Вторая сомнительная идея Расмуссена связана с тем, что армянский перекресток мира может поспособствовать устанолвлению мирных отношений между Баку и Ереваном. Точнее, это откровенная манипуляция. Совместные экономические проекты между странами могут укрепить политические отношения, что мы можем увидеть, если рассмотреть историю. Однако, господин Расмуссен аккуратно умолчал о том, что экономические связи приводят к более прогнозируемым политическим отношениям только при условии, что стороны изначально находятся в мире. Чего не наблюдается в отношениях между Баку и Ереваном, и по этой причине аргументация Расмуссена и его конторы является неверной в корне.

Без наличия мирного договора невозможна интеграция Армении в какие-либо транспортные или иные инфраструктурные проекты. Также неправильно будет прогнозировать то, что существующий в виде пресс-релиза проект может реально повлиять на геополитические отношения между странами. Необходимо понять и принять, что армянский перекресток мира это, в целом,"перекресток мира" - политический, направленный на улучшение имиджа Армении, а не международный транспортный проект. Одной из ключевых проблем Армении на сегодняшний день является вопрос безопасности. И по большей части армяне сами виноваты в такой ситуации, так как у Армении до сих пор не установлены продуктивные отношения с Азербайджаном и Турцией. В дополнение к этому, в Ереване пытаются максимально отдалиться и выйти из сферы влияния России, что конечно, чревато рисками, в том числе политическими и экономическими. При таких исходных данных реализация армянского перекрестка просто невозможна.

В лучшем случае, перекресток мира может являться лишь стратегией развития транспортной сети в Армении, но и это является спорным утвеждением, так как стратегия развития предполагает долголсрочный рациональный, а не импульсивный подход.

И отчеты и доклады различных проармянских проплаченных политиков таких, как Расмуссен, являются всего-лишь притянутыми за уши формулировками, не отражающими реального положения дел. Реальность заключается в том, что сегодняшняя Армения остро нуждается в установлении мира с Азербайджаном. Только после этого возможно будет говорить о развитии каких-либо связей. Расмуссен и ему подобные лоббисты могут пытаться привлечь внимание к армянской инициативе, так как за это им и платят. Но в итоге никто не возмется за реализацию сомнительной концепции, требующей многомиллиардных инвестиций, в то время, как Армения не желает подписать мирный договор. Экономика и политика являются частью одного пазла, который никак не могут сложить в Ереване. И Расмуссен в этом им не поможет. Особенно учитывая то, что всем известен его личный интерес в вопросе продвижения армянских нарративов.