Армения вновь осталась без дорожного сообщения с Россией

Движение через Крестовый перевал в Грузии, на пути к МАПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница), запрещено для всех транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил таможенный атташе посольства РА в Армении Ваан Акопян.

По его словам, ограничительная мера принята в связи с ухудшением погодных условий на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Военно-Грузинская дорога - единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Она периодически закрывается из-за непогоды.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога - единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Она периодически закрывается из-за непогоды.

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