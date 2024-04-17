Скатертью дорога, мадам Буайон!

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня МИД Франции выступил с комичным заявлением, которое касалось отзыва французского посла в Азербайджане. Как утверждают во внешнеполитическом ведомстве республики, Париж принял решение отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций в связи с "продолжением в последние месяцы односторонних действий со стороны Баку, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами".

Интересно, какие конкретно действия Азербайджана гнилой Париж считает "односторонними"? В Баку не раз предупреждали, что провокации французской стороны рано или поздно будут наносить вред двусторонним отношениям. Как миролюбивая страна, мы протягивали руку, несмотря на весь озвучиваемый бред.

За последние годы, после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, французские неудачники пытались сделать все возможные и невозможные гадости, чтобы не только спровоцировать разрыв отношений, но и сорвать мир на Южном Кавказе.

Какие пакости делал обиженный победой Азербайджана Париж?

Начнем с того, что французский парламент любыми способами признавал фейковых "арцах", т.н. "представительство" которого все еще функционирует в воняющей французской столице. Были бесконечные истерикт по поводу "блокады лачинского коридора", причем не раз было доказано, что это - очередной армянский миф, ибо сами армяне разоблачали себя в соцсетях, публикуя фотографии всяких пиршеств в ресторанах и беззаботной жизни. Все это сопровождалось масштабной антиазербайджанской кампанией на Западе, в частности в ЕС, Европарламенте, французских и мировых СМИ, где наша страна постоянно демонизировалась. Франция из кожи вон лезла, чтобы добиться принятия антиазербайджанских резолюций в Совбезе ООН. Не стоит забывать и о провокационных выкриках французских политиков, среди которых числятся Анн Идальго, Натали Луазо и даже отозванный посол, которая, находясь в нашей стране, делала сомнительные и неадекватные заявления. Ко всему этому еще можно добавить и факт того, что Армения вооружается французским оружием. Далее Франция пробила дно и осквернила памятник Натаван.

Список можно продолжать еще долго. И тут, оказывается, плохой во всей этой бестолковой, грязной и бесполезной игре Азербайджан. Ну-ну. Интересно, что выкурили в бессовестном МИД Франции перед тем, как опубликовать это ничтожное и даже глупое заявление на своем сайте. Ничего, кроме смеха данная выходка по отзову посла не вызвала.

Хотите отзывать? Да, пожалуйста. Скатертью дорога, мадам Буайон. Но не стоит забывать, что Баку - это не Ереван. Мы не прогибаемся и просто так такие провокации оставлять тут никто не будет.