Никаких моментов, которые могли бы беспокоить российскую сторону, в факте досрочного вывода из Азербайджана РМК нет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Да, досрочный вывод миротворцев стал, в какой-то мере, неожиданностью, отметил российский политолог. Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года российский миротворческий контингент должен был находиться на территории Карабахского региона Азербайджана до ноября 2025 года. Миротворцы должны были обеспечивать безопасность населения. помогать в разминировании, осуществлять гуманитарную миссию. Однако в сентябре прошлого года ситуация изменилась, признал Михайлов. Азербайджан провел антитеррористическую операцию, взял всю территорию страны под полный контроль и сам обеспечивает безопасность.

"В связи с этим Баку и Москвой принято решение, что в пребывании миротворцев в Карабахе больше нет необходимости. Известно, что решение было согласовано лидерами Азербайджана и Армении. Москва и Баку всегда достигнут консенсуса, в любом вопросе. Сделать это позволяют отношения между нашими странами. Никаких моментов, которые могли бы беспокоить российскую сторону, я тут не вижу. Несмотря на наличие у азербайджанской стороны некоторых претензий к РМК, Президент Ильхам Алиев положительно оценивал деятельность российских миротворцев и неоднократно об этом говорил. И мне смешно слышать дискуссии, развернутые по этому поводу в Армении. Есть решение глав государств - и оно выполняется.

Думаю, что для принятия такого решения нашлись правильные аргументы. Строить предположения, где и как будут использованы выводимый личный состав и техника, думаю, не стоит. В любом случае, Россия на Южном Кавказе остается. Я говорю о военной базе и погрансилах России в Армении. Как бы Ереван не надеялся потеснить нас там силами западных покровителей", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева