Без единого выстрела: очередная историческая победа Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Что и требовалось доказать. Сегодня на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

В ходе встречи комиссии договорились о том, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. Как видим, процесс пошел.

Это первый шаг в процессе делимитации, и он начался именно в Газахском направлении. На начале делимитации именно с этого участка границы настаивал Азербайджан. Остается согласовать и возвращение еще четырех азербайджанских сел. Но и тут, уверен, будет принято решение, исходящее из принципов справедливости и отвечающих государственным интересам Азербайджана.

В этой связи хочу напомнить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил вопрос возвращения наших пограничных сел еще в 2020-ом году, и в этом направлении постоянно велась интенсивная работа. Сегодня же мы видим логичное завершение этого процесса. Те, кто не верил в успех этой работы, посрамлены. Причем, едва ли не сильнее тех, кто не верил в победу Азербайджана в 44-дневной войне, в полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Буквально на днях мы увидели, как посрамлены были и те "эксперты", которые утверждали, что российские миротворцы никогда не покинут место своей временной дислокации в Карабахском эконномическом регионе нашей страны. Сейчас, после случившегося, когда невозможно оспаривать свершившийся факт, даже оголтелые критики руководства Азербайджана вынуждены произносить "Браво!", глядя на происходящее.

Уверен, что у них теперь появился еще один повод для такого восклицания. Я же напомню про одно из заявлений, сделанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Я говорю, пока не стало слишком поздно. Пока Армения, хотя и не де-факто, имеет юридическую независимость, пока в определенном смысле признано понятие границ Армении. Они должны принять наши условия. Они не хотят демаркации, и не надо. Что произойдет тогда? Граница пройдет там, где мы скажем. Они знают, что мы можем это сделать. Никто им не поможет, ни находящиеся на пенсии французские полицейские из Европы, никто другой, никто", - заявил глава нашего государства.

Эти же "эксперты в очередной раз убедились в том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев обладает уникальной способностью всегда доводить дело до справедливого и анонсированного им конца. Это его качество особенно ценно, если вспомнить, сколь велико ныне на мировой политической арене политиков, которые с легкостью отказываются от своих же прежних и громких обещаний. Всем этим временщикам и популистам уже дает оценку история. Причем, наряжая их в самые постыдные наряды.

А мы констатируем, что без единого выстрела, без какого-либо кровопролития было обеспечено возвращение под контроль Азербайджана неанклавных сел Газахского района, ранее находившихся под оккупацией Армении. Особо стоит указать на то, что ЕС и США, а также ряд стран Запада пытались вмешаться в этот процесс. Чего мы только не услышали за последние полгода, то есть с момента блестяще проведенной контртеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана!

Нашу страну обвиняли в "этнических чистках", грозили ввести против нас санкции, требовали сократить военное и экономическое сотрудничество с Азербайджаном, принимали аморальные резолюции в Европарлаенте и в ПАСЕ. Все впустую! Тогда была предпринята новая попытка. Пропаганда Франции и ряда других западных стран о том, что якобы Азербайджан планирует нападение на Армению, имеет военные цели на ее территории. Ну и что?! Что с лицом, продвигатели лживых утверждений?

Сама жизнь доказала аморализм столь примитивной лжи. Теперь уже всем ясно, что это была очередная грязная игра и ложная пропагандистская кампания против нашей страны. И в этом тоже - личная заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он сделал очередной подарок азербайджанскому народу. Благодаря его настойчивости и принципиальности Баку и Ереван смогли найти общий язык и оказались в силах сами решить этот вопрос. Поэтому, чем дальше "советчики" из США и ЕС будут держаться от азербайджано-армянского процесса, тем быстрее на Южном Кавказе воцарятся мир и процветание. Это то, чего всегда желал, о чем всегда говорил и чего добился Президент Азербайджана Ильхам Алиев.