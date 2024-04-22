Грузинские парламентарии посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем комитета по отраслевой экономике и экономической политике парламента Грузии Давидом Сонгулашвили посетила 22 апреля в Баку Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посетив затем Аллею шехидов, грузинские парламентарии отдали дань уважения памяти героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

Также члены делегации полюбовались панорамой столицы с самой высокой точки Баку. Они были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

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