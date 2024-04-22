Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Чехию.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

В рамках визита запланированы встречи Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и другими высокопоставленными лицами.

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