Историческое время: мы - свидетели грандиозных побед Азербайджана благодаря Президенту Ильхаму Алиеву

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с официальным визитом. Детали визита, содержание переговоров главы нашего государства с президентом России Владимиром Путиным подробно освещаются как в отечественной, так и в российской прессе. Я лишь упомяну о том, что говорилось в сообщении пресс-службы Кремля перед началом встречи глав государств.

"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - говорилось в этом сообщении.

И в этом предложении была изложена вся суть предстоящих переговоров, которые будут протекать в новых геополитических и региональных реалиях.

На прошлой неделе было принято решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российских миротворцев, временно размещенных на территории Карабахского экономического региона АР на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Это решение стало примером того, как можно и нужно деликатно, дипломатично и мирно добиваться принятия важных решений, которые логически вытекали из итогов 44-дневной войны и однодневной контртеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Этот шаг привел к принятию на прошлой неделе еще одного важного решения. Баку и Ереван, наедине и без посредников, смогли договориться о возвращении 4 азербайджанских сел, с начала 90-х годов прошлого века находившихся под армянской оккупацией. Согласно Меморандуму, который подписали два вице-премьера - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР).

Да, мы видим попытки армянских провокаторов помешать реализации данных договоренностей, но у них ничего не получится. Силы специального назначения Армении были направлены для разблокирования дорог, которые пытались заблокировать протестующие. Кроме того, армянские саперы начали процесс разминирования территорий. Одним словом, процесс пошел и он демонстрирует новую реальность, сложившуюся в регионе Южного Кавказа.

Если коротко, то перед нами свидетельство значительного усиления позиций Азербайджана не только в регионе, но и в мире. Посмотрите на ту внутриполитическую нестабильность, что имеет место в Грузии и Армении. На этом фоне именно Азербайджан является островком региональной стабильности. При этом, наша страна давно уже закрепила за собой статус экономического и военного лидера на Южном Кавказе.

Именно благодаря этому своему статусу официальный Баку успешно развивает отношения как с Россией так и с Украиной, как с Ираном, так и с Израилем. При этом, основным экономическим партнером нашей страны является ЕС. Азербайджан играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Старого Света. Статус безусловного регионального лидера, закрепившийся за Азербайджаном, вынуждает корректировать и не дружественные планы ряда стран по отношению к официальному Баку.

И вот, мы уже слышим о том, что в Совете Европы обсуждается возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ. Данный вопрос поднимался в Комитете министров Совета Европы. Об этом заявила действующий председатель Комитета министров СЕ, глава МИД Лихтенштейна Доминик Хаслер на весенней сессии ПАСЕ. Такой исход событий станет очередным фиаско для Франции и иных стран, пытавшихся оказать давление на Азербайджан. Изначально было очевидно, что этим планы будут провальными. Так оно и произошло.

А тем временем, Азербайджан и Китай получили историческую возможность поднять двусторонние отношения на более высокий уровень.

Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Китая в Азербайджане Динг Тао на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

"Китай приветствует международное влияние Азербайджана. Мы также поддерживаем Азербайджан в вопросе организации COP29. Сегодня ведется серьезная работа по объединению инициативы "Один пояс, один путь" с Транскаспийским маршрутом. Между нашими странами существует сотрудничество в области альтернативных источников энергии, Азербайджан также открыл в Китае 5 торговых домов. В 2023 году торговый оборот между двумя странами достиг рекордного уровня в 3,1 млрд долларов. Что представляет собой рост на 43%", - сказал он.

Это была справедливая оценка, озвученная дипломатом из одной из мировых супердержав. Она стала очередным доказательством того, насколько успешной является внешняя политика Азербайджана. Еще один штрих - 16 апреля президент Сербии Александр Вучич позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и, проинформировав его о давлении, которому в последнее время подвергается Сербия, попросил поддержки дружественного азербайджанского народа.

Ни к Грузии, ни к Армении он за помощью не обращался. И сам факт такого обращения свидетельствует о признании огромного авторитета нашей страны на мировой политической арене, способности Азербайджана формировать новые реалии. Это действительно так. Достаточно вспомнить о том, сколь высок авторитет Азербайджана в тюркском и исламском мире, а также во многих странах Европы.

Да, уже 26 апреля в Берлине состоится встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наряду с двусторонними отношениями будут обсуждаться вопросы внешней политики, политики безопасности, а также экономические и энергетические темы", - уже сообщил о содержании предстоящих переговоров официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Так что, резюмируя, мы живем в поистине историческое время, являясь свидетелями грандиозных побед Азербайджана , ставших возможными благодаря блестящей стратегии Президента нашей страны Ильхама Алиева.