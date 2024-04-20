Триумфатор, идущий к новой цели: об исторической миссии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Триумфальная, историческая победа Азербайджана в 44-дневной войне. Блестяще подготовленная и проведенная однодневная контртеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, в результате которой были восстановлены суверенитет и территориальная целостность нашей страны. Это - уже достижения, которых нет ни у одного из действующих политиков, ни у кого из руководителей той или иной страны мира.

Но это, как выяснилось, был не финал, а всего лишь один из этапов жизни Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На уходящей неделе он продемонстрировал свою способность шокировать всю мировую общественность достижениями, которые казались немыслимыми. Вначале пришло сообщение о выводе российских миротворцев из мест их временной дислокации в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Никто не верил в то, что это может произойти ранее срока, указанного в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Более того, отечественная оппозиция, в том числе и окопавшаяся за рубежом, активно продвигала лживый тезис о том, что российские миротворцы вообще никогда не покинут территорию Азербайджана. И вот, когда произошло это историческое событие, они просто-таки клещами вынужденными были извлекать слова признания своей неправоты, своего непонимания масштаба личности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сейчас все они пребывают ровно в таком же состоянии, как и армянские "реваншисты"- это шок, отказ от принятия новой действительности, попытки уверить себя в том, что такого просто не может быть. А тем временем, реальностью является то, что Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села в Газахском районе Азербайджана, которые находились под оккупацией более трех десятков лет. Такому ходу событий рукоплещут в Турции, России, США, ЕС. Это событие стало поводом для общенациональной радости и гордости среди азербайджанцев. Но, лично у меня возник простой вопрос - остались ли после этого какие-то еще не покоренные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вершины?!

Я ведь прекрасно помню события осени 2003 года, когда Ильхам Алиев впервые стал Президентом Азербайджана. Ему тогда было неполных 42 года. Мне сейчас почти 47 лет и потому я прекрасно понимаю, сколь сложно решать проблемы даже своей семьи, своих родных, близких, друзей. А тут - целая страна, с ее огромным пластом проблем, начиная от социально-экономических и заканчивая внутриполитическими. Плюс, конечно же, тогда не было видно света в конце туннеля под названием урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Тяжела была шапка Мономаха! Тем более, что именно в тот год Президент Ильхам Алиев понес самую тяжелую в своей жизни утрату. Он потерял не просто великого отца, не просто Oбщенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Он потерял того, к кому всегда относился с безграничным уважением, доверием и восторгом. Он потерял того, чья жизнь, борьба, судьба, стойкость были для действующего главы нашего государства примером пример для подражания. Да, Президент Ильхам Алиев потерял того, к кому всегда мог обратиться за мудрым советом.

В 42 года, когда ты только вступаешь в пору обретения мудрости, когда не знаешь, кто тебе друг, кто враг, а кто просто так! Когда ты видишь, что пресловутые "двойные стандарты" главенствуют над международным правом и над моралью, нравственностью, совестью. Когда необходимо было выстраивать стратегию, которая позволит нейтрализовать происки недругов, и увеличить число друзей Азербайджана. Это все даже описывать сложно, а тут необходимо было реализовать эту миссию на практике. Как?!

У меня не было уверенности в том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев со всем этим справится. Говорю это со всей ответственностью. Признавая свою ошибку. Она проистекала из простого, как мне тогда казалось, здравого анализа существующей реальности. Ну кто и как мог предположить, что Азербайджан сумеет стать настолько мощным, что позволит себе шаги, идущие вразрез с планами и интересами США, России, Франции?!

Вы посмотрите на карту мира. Увидели там нашу страну? А теперь, посмотрите на то, какое место на ней занимают США и Россия, даже не приплюсовывая сюда Францию. Ну и как можно было предположить, что возможно выстраивание такой блестящей стратегии развития Азербайджана, которая приведет к историческим победам, достигнутым вопреки планам ведущих мировых держав?! Но я, как и очень многие в нашей стране и за ее пределами не учли самого главного - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встал у руля государства с совершенно четкой миссией, реализацию которой считал возможной.

Эта миссия подразумевает умение твердо говорить "нет" попыткам давления на нашу страну. Она состоит в том, что для Азербайджана нет ничего невозможного. В итоге, были пресечены попытки добиться реализации региональных проектов, подразумевающих включение в них Армении , которая держала под оккупацией наши земли. В результате Азербайджан победил Армению, мировое армянство и те силы, что им покровительствовали. И граждане страны, пятая часть которой находилась под пятой врага, ныне ходят с высоко поднятой головой и с пониманием того, что мы - нация победителей.

Этим своим статусом Азербайджан и азербайджанцы обязаны именно действующему главе государства. Но, никто ведь не знает, каких трудов, усилий от него требовала реализация данной исторической миссии. Никто не видел бессонных ночей Президента Азербайджана Ильхама Алиева, когда он выстраивал свою стратегию исторических побед. Мы все видим лишь результат его блестящей, исторической деятельности.

Что нас ждет далее? Можно только предполагать. Например, я верю в то, что будет реализован проект Зангезурского коридора, который принесет колоссальную экономическую и геополитическую пользу не только Азербайджану, но и всему региону Евразии. Почему я предполагаю, что именно в этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев видит очередной этап своей исторической миссии? Потому, что помню его слова, сказанные в интервью первому заместителю генерального директора ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману для телеканала "Россия 24" в декабре 2011 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда справедливо указал на то, что второй раз даже самое радостное событие в жизни не будет иметь такого эффекта, которое оно имело, когда происходило впервые. Иначе говоря, на все уже достигнутые им исторические победы он смотрит именно этими глазами - глазами триумфатора, идущего к новой цели. И она будет достигнута, какой бы эта цель не казалась недостижимой ныне. В этом, уверен, уже никто не сомневается не только в нашей стране, но и в мире.

При этом, уже будучи исторической личностью, Президент Азербайджана Ильхам Алиев остается крайне простым, открытым, "незабронзовевшим" человеком. Он великолепный муж, отец, брат, друг. Он всегда открыт для общения с журналистами, он всегда рад победам Азербайджан в любой сфере - в спорте, в культуре, на поле боя. Он всегда подчеркивает героизм наших шехидов, отдавших свою жизнь во имя великих побед. Он озабочен будущим Азербайджана, построением новой общенациональной идеи. Он рассуждает, как отец нации. При этом оставаясь тем, кто с радостью воспользовался бы машиной времени, чтобы вернуться к папе и маме. Это было его искреннее признание в интервью М.Гусману. И это то, что всегда отличает Президента Азербайджана Ильхама Алиева от иных политиков современности - искренность, настоящесть. Он, при всех своих великих достижениях, уже достигнутых и будущих, мечтает ровно о том, же, о чем мечтает каждый азербайджанец. Но в том и состоит его историческая миссия, что он всегда мечту превращает в реальность