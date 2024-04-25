Пустословие Григоряна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянские оккупанты решили напомнить о том, что у них якобы есть возможность диктовать условия, на которых они вернуться в освобожденный Карабах.

Рассказал об этом армянским СМИ так называемый "председатель союза защиты прав беженцев "Нагорного Карабаха"" Андраник Григорян. Какие это беженцы, совсем непонятно, учитывая факт того, что ушли армяне по доброй воле. Хотя им предлагали остаться. Но нет, само провозгласили себя "изгнанниками" и скрылись за горизонт, а теперь качают права.

"Военные действия 2020 года и насильственное перемещение населения, осуществленное Азербайджаном в 2023 году, доказали эту истину. Все это должно стать стимулом во имя восстановления нарушенных прав, получив соответствующую оценку и наказание со стороны международных институтов и общественности как преступление против человечности.

Весь мир стал свидетелем страданий более 120 тысяч армян "Нагорного Карабаха" на протяжении около 10 месяцев, в условиях нехватки или полного отсутствия продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости. Лишь один этот факт полностью соответствует положениям вышеупомянутой Конвенции ООН, но до сих пор планировщики этой гуманитарной катастрофы, голода и детской смертности, похищений людей не только находятся на свободе, но и общаются с разными странами на официальном и других уровнях.

Это и есть главная, но не единственная причина безнаказанности и продолжительности "геноцида". До тех пор, пока не будут детально рассмотрены средства и пути восстановления прав более 150 тысяч армян Карабаха, начиная с реализации права на возвращение и заканчивая полной компенсацией морального вреда, новая этническая чистка армян останется последним и самым большим клеймом мировой справедливости", - плачет Григорян.

Для начала стоит отметить, что не раз было доказано, что не было никакой блокады, осады, гуманитарного кризиса, голода и т.д. в зоне временной ответственности РМК в Карабахе. Причем, доказывали правоту Азербайджана о том, что все это ложь, сами же армяне, которые публиковали в соцсетях фотографии и видео со всяких пиршеств в местных ресторанах. На фотографиях, напомним, можно было заметить и свежие коктейли, и рыбу, и даже суши! Для тех, кто не знает, рыба - быстро портящийся продукт, тем более изготовленные из нее японские суши.

Во-вторых, какие 120 тысяч армян? Эта цифра вымышленная, ибо факты об истинном их количестве говорили сами за себя. Если и этих фактов кому-то мало, то можно посмотреть вышесказанные слова Григоряна - сначала он сказал 120, а потом 150 тысяч. Так сколько вас там было? Определитесь уже.

В-третьих, общеизвестно, что Баку не раз предлагал армянскому меньшинству право на жизнь на этих азербайджанских землях. Все, что нужно было - принять гражданство и получить все права граждан Азербайджана. Никто насильно никого не выгонял. Армяне сами приняли решение уйти и ушли. Поэтому называть их беженцами - глупость. Беженцами являются азербайджанцы, которые были изгнаны со своих родных земель 30 лет назад. Они убегали босиком, пытаясь спасти свою жизнь. Были убиты женщины, дети, старики. С мужчин живьем сдирали кожу.

А как ушли армяне? Спокойно, собрав свои манатки. И ни один азербайджанский солдат не выстрелил им в спину. Потому что, как говорил Президент Ильхам Алиев, мы отомстили на поле боя и азербайджанская армия не воюет с мирным населением. Азербайджан проявил истинный гуманизм, несмотря на все ужасы, сотворенные Арменией. И Григорян при этом твердит о правах карабахских армян. Ну-ну.

"Право "арцахских" армян на возвращение неоспоримо и неотчуждаемо. Приемлемым и реалистичным вариантом возвращения для нас является коллективное и одновременное возвращение на нашу исторически закрепленную и практически неотъемлемую родину с сильными и всеобъемлющими международными гарантиями и долгосрочным видением безопасности", - твердит он. Сперва поговори о правах более миллиона азербайджанцев, которые были нарушены. Все эти слова актуальны только для нас.

Одним словом, все высказанное Григоряном - белиберда, да и только. Собака лает караван, идет. Условия возвращения давно и четко были определены Баку и ничего с тех пор не поменялось.