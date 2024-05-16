https://news.day.az/politics/1660566.html Продлен срок ареста Рубена Варданяна
Продлен срок ареста Рубена Варданяна
Продлен срок ареста в отношении занимавшего "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна.
Как сообщает в четверг Day.Az, Сабаильский районный суд города Баку вынес решение по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
Согласно решению, срок содержания Р. Варданяна под стражей продлен еще на пять месяцев.
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