Продлен срок ареста Рубена Варданяна

Продлен срок ареста в отношении занимавшего "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна.

Как сообщает в четверг Day.Az, Сабаильский районный суд города Баку вынес решение по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно решению, срок содержания Р. Варданяна под стражей продлен еще на пять месяцев.

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