Баграт снова повторяет за Пашиняном

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Баграт Галстанян пытается войти во внешнюю политику.

Day.Az представляет публикацию:

Баграт Галстанян, новоявленный спаситель всея армян, продолжает повторять тактику тех, с кем пытается бороться. Священник, не стесняясь, пользуется схемами, благодаря которым Пашинян пришел к власти в 2018 году - и продолжает это делать с завидным упорством.

На этот раз Баграт решил полезть уже во внешнюю политику. Он обратился в СНБ Армении с просьбой разрешить ему посетить Лео Николяна - французского журналиста, который уже почти месяц бомжует в ереванском аэропорту. Ситуация там напоминает знаменитый фильм "Терминал": Николян прибыл в Ереван, его не пустили в страну, после чего журналист стал буквально жить в аэропорту до тех пор, пока его не пустят в Армению.

Так вот Баграт заинтересовался судьбой Николяна, да и вообще стал рассыпаться в комплиментах Франции.

Судя по всему, поиски спонсоров в России - через Роберта Кочаряна - никаких успехов Баграту не принесли. И теперь он, как и Пашинян, обращается на Запад, конкретно в сторону Франции. Неожиданная забота о французском журналисте - это своего рода месседж в Париж, попытка проявить себя и привлечь внимание. Баграт таким образом пытается найти сочувствие и конечно же, новых спонсоров.

Правда, для этого ему придется подвинуть Пашиняна еще и на этом направлении. Воваевич давно и плотно закрепил за собой французские деньги и лоббистов.