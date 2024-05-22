Заместитель генсекa парламента Турции посетил Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны

22 мая члены делегации во главе с заместителем генерального секретаря Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Наимом Чобаном посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и создателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Шехидляр хиябаны члены турецкой делегации с уважением почтили светлую память героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и независимость Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

Затем делегация посетила мемориал турецким воинам в Баку и почтила светлую память героических и самоотверженных турецких воинов, отдавших жизни во имя независимости Азербайджана.

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