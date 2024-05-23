Армяне уничтожают деревья на территории, которая должна вернуться Азербайджану

Армян начали уничтожать и деревья на территории, которая должна вернуться Азербайджану.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее житель села Киранц (Хейримли) Тавушской области Армении поджег дом на участке, который вернется в состав Азербайджана согласно процессу делимитации границы.

На кадрах видно, как полицейские и соседи пытаются потушить пожар.

Отметим, в 2020 году оккупанты, покидая оккупированные Агдам и Кяльбаджар, а также Лачин в 2022 году поджигали леса, разрушали магазины, электрические подстанции и даже забирали унитазы.

Представляем вашему вниманию данное видео: