https://news.day.az/politics/1662557.html Армяне уничтожают деревья на территории, которая должна вернуться Азербайджану - ВИДЕО
Армяне уничтожают деревья на территории, которая должна вернуться Азербайджану - ВИДЕО
Армян начали уничтожать и деревья на территории, которая должна вернуться Азербайджану.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее житель села Киранц (Хейримли) Тавушской области Армении поджег дом на участке, который вернется в состав Азербайджана согласно процессу делимитации границы.
На кадрах видно, как полицейские и соседи пытаются потушить пожар.
Отметим, в 2020 году оккупанты, покидая оккупированные Агдам и Кяльбаджар, а также Лачин в 2022 году поджигали леса, разрушали магазины, электрические подстанции и даже забирали унитазы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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