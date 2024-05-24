Азербайджанские и армянские пограничники начинают службу в направлении Газахского района

С 24 мая 2024 года пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения официально берут на себя охрану государственной границы Республики Армения в Тавушской области.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

Согласно информации СНБ Армении, охрана государственной границы участка в 5,8 км. населенного пункта Киранц до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме.

Также было отмечено, что охрана пограничных участков со стороны Азербайджанской Республики с 24 мая текущего года будет осуществляться Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

Отметим, что 15 мая 2024 года состоялась очередная 9-я встреча комиссий на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, где был согласован вышеуказанный Технический протокол и подписан соответствующий протокол комиссий.

В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы, которые сегодня были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

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