Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Японии

С 20 по 24 мая 2024 года заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов находился с визитом в Японии.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, в рамках визита был проведен очередной раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Японии.

"С азербайджанской стороны политическими консультациями руководил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а со стороны Японии - заместитель помощника министра иностранных дел Японии, специальный представитель МИД Японии по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ, посол Масаки Икегами.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, туристической, энергетической, межрегиональной, гуманитарной и других сферах.

Положительно оценено сотрудничество между двумя странами в важных нефтегазовых проектах, рассмотрены перспективы совместной деятельности в этой области с учетом целей обеих стран в области эксплуатации "зеленой" энергии.

Японские компании приглашены принять активное участие в реализации концепций "Умный город", "Умное село", а также "Зоны "зеленой" энергии".

Кроме того, были проведены обсуждения транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, в частности Международного транспортного коридора Восток-Запад.

Помимо этого, в рамках визита были проведены обсуждания о ходе двусторонних отношений и возможностях дальнейшего сотрудничества заместителя министра Эльнура Мамедова с заместителем генерального секретаря Кабинета министров Японии Хидеки Мурай, президентом японского Института международных отношений (JIIA) посол Кеничиро Сасае и главой японско-азербайджанского экономического комитета, вице-представитель компании ITOCHU по внешним связям Масахиро Имаи, а также предселателем группы межпарламентской дружбы законодательных ассамблей Азербайджана и Японии Акирой Амари и заместителем министра иностранных дел Японии по парламенту Йоичи Фукадзавой.

Японская сторона была проинформирована о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Также в ходе встреч заместитель министра Эльнур Мамедов проинформировал японскую сторону о деятельности Азербайджана в рамках председательства на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и передал заместителю министра иностранных дел Японии по парламенту Йоичи Фукадзаве пригласительное письмо направленное от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с участием 12-13 ноября в Саммите мировых лидеров по климатическим действиям, который даст старт COP29.

Во время визита в Японию Эльнур Мамедов дал интервью известному информационному агентству "Jiji Press"", - говорится в сообщении ведомства.

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