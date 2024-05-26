Представители Азербайджана принимают участие в сессии ПА НАТО

В столице Болгарии - Софии начала работу весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщает Day.Az, в сессии, которая продлится до 27 мая, примут участие представители 32 стран-членов альянса, а также государств-партнеров.

На повестке заседаний - ситуация в Украине, вопросы климатической и энергетической безопасности, безопасности Черноморского региона, реализации нового оборонного плана НАТО и другие актуальные темы.

В мероприятии принимают участие сотрудники представительства Азербайджанской Республики при НАТО и депутаты Милли Меджлиса.

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