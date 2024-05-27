Состоялась встреча экспертов Азербайджана и Сербии по военно-гражданскому сотрудничеству

27 мая в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча экспертов министерств обороны Азербайджана и Сербии по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC).

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, гостям была предоставлена подробная информация о мерах, проводимых в азербайджанской армии в направлении военно-гражданского сотрудничества, а также о международном опыте, полученном в этой области.

Сербские представители, в свою очередь, отметили важность программы CIMIC и рассказали о проделанной работе в этом направлении.

В завершение были проведены обсуждения по представленным брифингам и даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!