Макрон вошел в диссонанс с мировыми лидерами :)
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о несответствии поведения президента Франции Эмманюэля Макрон дипломатическим нормам.
Day.Az представляет публикацию:
Эмманюэль Макрон считает себя одним из топовых мировых лидеров. Глава сверхдержавы, этакий Наполеон Бонапарт!
Ведет он себя при этом совсем не как мировой лидер. Один из последних примеров - 28 мая, День независимости в Азербайджане. Как повели себя настоящие мировые лидеры? Например, король Великобритании, глава КНР, президент США? Направили письма с поздравлениями в адрес нашей страны.
И это при том, например, что отношения между Азербайджаном и США совсем недавно переживали один из самых серьезных кризисов в своей истории. Но это не помешало Джо Байдену вспомнить про правила приличия, дипломатический этикет наконец.
Настоящие лидеры современного мира не носят треуголок, не седлают коней и не намекают на памятник себе при жизни. Они делают реальную политику и понимают, что уважение - это важно. Особенно, когда хочешь, чтобы тебя уважали.
Макрон - обидевшийся школьник, этого так и не понял.
Автор - HSF
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