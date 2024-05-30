ПРООН и ANAMA подписали декларацию о намерениях

Между Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Агентством по противоминной деятельности Азербайджана (ANAMA) подписана декларация о намерениях.

Как сообщает в четверг Day.Az, документ подписан в ходе III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

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