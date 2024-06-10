На совместных учениях Азербайджан-Турция-Грузия был применен ударный дрон

На учениях "Кавказский орел - 2024", проводимых в нашей стране, спецназ демонстрирует высокий профессионализм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на очередном этапе совместных учений был определен пункт расположения условного противника, осуществлен внезапный налет на него с применением ударного БПЛА, нейтрализована живая сила условного противника.

Задачи, поставленные в ходе учений "Кавказский орел - 2024", успешно выполняются военнослужащими Азербайджана, Турции и Грузии.

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