https://news.day.az/politics/1666992.html На совместных учениях Азербайджан-Турция-Грузия был применен ударный дрон - ВИДЕО
На совместных учениях Азербайджан-Турция-Грузия был применен ударный дрон - ВИДЕО
На учениях "Кавказский орел - 2024", проводимых в нашей стране, спецназ демонстрирует высокий профессионализм.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на очередном этапе совместных учений был определен пункт расположения условного противника, осуществлен внезапный налет на него с применением ударного БПЛА, нейтрализована живая сила условного противника.
Задачи, поставленные в ходе учений "Кавказский орел - 2024", успешно выполняются военнослужащими Азербайджана, Турции и Грузии.
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