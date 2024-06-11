Джейхун Байрамов выступил на конференции по восстановлению Украины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Германию принял участие и выступил на конференции по восстановлению Украины.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе выступления была предоставлена подробная информация о гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном в связи с ситуацией вокруг Украины, о программах реабилитации и проводимых реконструкционных работах, подчеркнуто, что страна и дальше будет оказывать свою соответствующую помощь.

Отметив, что Азербайджан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, министр отметил, что страна с первых дней сложившейся вокруг Украины ситуации поддерживает скорейшее прекращение военных действий, а также нахождение дипломатического решения конфликта на основе норм международного права. Выразив глубокое сожаление по поводу серьезных гуманитарных последствий конфликта, Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан является одной из первых стран, оказавших гуманитарную поддержку Украине, и до сих пор отправляет лекарства, продукты питания, электрогенераторы и т.д. В общей сложности Украине была оказана помощь на 40 миллионов долларов США.

Вместе с тем было отмечено, что Азербайджаном реализуется программа медицинской и социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от конфликта в Украине, и с прошедшей в прошлом году конференции по восстановлению до сегодняшнего дня в программе приняли участие в общей сложности 154 ребенка. Азербайджан оказывает поддержку проектам по восстановлению инфраструктуры в Украине, в частности уже завершены работы по реконструкции здания школы в городе Ирпень. Также было отмечено, что Азербайджан, как страна, которая борется с минной угрозой на освобожденных от оккупации территориях, последовательно поддерживает укрепление солидарности со странами, пострадавшими от мин, и Украине оказывается помощь в разминировании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!