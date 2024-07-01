Изменен порядок принятия решения о годности граждан к военной службе

Согласно указу, подписанному Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в 2023 году, установлены новые правила призыва на военную службу. Новые правила вступают в силу 1 июля.

Как сообщает в понедельник Day.Az, по действующим правилам граждане Азербайджана, призываемые на военную службу, проходят предварительную проверку в военных комиссариатах, а в других необходимых случаях - в лечебных учреждениях. То есть решение о годности лица к военной службе принимала Военно-врачебная комиссия при Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

С сегодняшнего дня Военно-врачебная комиссия мобилизационной службы не сможет принимать подобные решения. Заключительное медицинское обследование будет проведено Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации на основании результатов медицинского освидетельствования Военно-врачебных комиссий и очного медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу.

Целью данного изменения является избавление от негативных ситуаций в этой сфере.

Отметим, что за прошедший период была проведена реформа Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики. Генеральная прокуратура с соответствующими государственными учреждениями продолжает регулярную борьбу по фактам уклонения от военной службы.

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