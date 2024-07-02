Пашинян, ЕС и референдум, которого не будет

Автор: Лейла Таривердиева

Армения и Евросоюз - сочетание само по себе странное и иррациональное. Когда в Ереване заводятся разговоры о вступлении в ЕС, возникает ощущение, что кто-то кого-то разводит. Потому что Армения не соответствует критериям Евросоюза (с какого ракурса не посмотри), а Евросоюз ну никак не может реально нуждаться в таком проблемном союзнике. То есть с обеих сторон ведется какая-то игра с определенными ставками. Сделанное накануне Николом Пашиняном заявлением еще больше утвердило нас в этой мысли.

Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС сочтет это возможным, заявил Пашинян в ходе "Армянского демократического форума".

Очень странное заявление. Оно означает, что Ереван готов на все и согласен быть для Европы чем угодно, лишь бы платили. Вспомнился диалог из одного очень хорошего американского фильма: "Хочешь парня, я тебе буду парнем, хочешь девку, я тебе буду девкой. Я кем хочешь могу быть! - Серьезно? - Конечно! И все это за смешную цену в две сотни долларов!".

Грубо, но цитата очень хорошо описывает ситуацию. И это большая проблема Армении. Она всегда находится в поисках нового опекуна и всегда готова на все. Лишь бы платили. В свое время в качестве платы за "услуги" она получила Карабах и семь районов, много лет обеспечивалась практически бесплатно вооружением и прочими предметами, так сказать, первой необходимости. То, что она оказалась неспособна всем этим распорядиться, это уже не вина опекуна. Опекун старался добросовестно. Есть же дамы, которых как не одевай, на них ничего не видно - ни лица, ни фигуры.

Почему Пашинян выразился именно так, в принципе, понятно. Он постарался оригинально уйти от прямого ответа на вопрос: собирается Армения в Европу или нет? Объяснил он это тоже очень своеобразно. "Извините, если бы я думал, что народ Армении не поддерживает эту идею, я бы не сделал такого заявления, или если бы я сделал такое заявление при условиях, что народ Армении не поддерживает эту идею, я бы не был премьер-министром Армении, по крайней мере, после этого заявления", - сказал он.

Вряд ли кто-то что-то понял из этого заявления. Армянский премьер большой оригинал и, когда ему нужно уйти от прямого ответа, он вспоминает, что в армянском языке сто тысяч слов.

Сегодня быть кем пожелают новые покровители, Армения обещает уже Европе. Хоть парнем, хоть девкой. А Европа, похоже, не намерена интегрировать армян в ускоренном порядке, как в свое время они оказались в ОДКБ и ЕАЭС. Почему? Потому что в отличие от России Армения Европе не нужна. Абсолютно. Запад еще не решил, сколько и чем готов заплатить Еревану за лояльность. Бурно начавшиеся процессы, когда армяне уже видели Ереван пригородом Парижа, вдруг остановились. Что-то пошло не так, как ожидалось. Предложенная цена, видимо, оказалась не той, на которую рассчитывала армянская сторона. Точнее, новые покровители не были готовы ее дать, либо даже не собирались этого делать. При всей той вроде бы бурной и масштабной поддержке с Запада, что имела Армения, случился сентябрь 2023 года, и Азербайджану за это, что называется "не прилетело". В Армению переместились сто тысяч карабахских соплеменников, а никаких обещанных и просчитанных санкций и прочих карательных мер против Баку не последовало. Думается, именно тогда небо для армянской стороны перестало быть в цветочек.

В мае в ходе дискуссии на Копенгагенском саммите демократии Никол Пашинян заявил, что Армения готова вступить в Евросоюз до конца 2024 года. Это был черный юмор. Такой же мрачный, как готовность Армении подписать мирный договор до конца лета. Пашинян уже понял, что его страна не нужна Европе и та не станет рвать на себе тельняшку, чтобы столкнуться в Россией еще и на армянском фронте. Единственное, на что рассчитывает Армения, это на средства из Европейского фонда мира. О чем Пашинян тоже говорил в Копенгагене. То есть снова речь о деньгах. Деньги, снова деньги.

В марте армянские СМИ писали о том, что разрабатывается новый документ по сотрудничеству с ЕС, который будет подписан в июле, а в скором времени республика рассчитывает на статус готовности к кандидатству. В апреле на встрече в Брюсселе Армении были обещаны всего 270 миллионов евро, да и те в течение четырех лет. ЕС также согласился продать (продать, а не подарить за счет средств фонда мира) армянам нелетальное оружие.

В Армении явно недовольны такой ситуацией. Находясь с визитом в Таллинне, глава МИД РА Арарат Мирзоян кощунственно сравнил Армению с Украиной. Этим он хотел дать понять европейцам, что его страна заслуживает того же объема помощи. Почему украинцам миллиарды и самое современное вооружение, а армянам какие-то жалкие миллионы, когда армяне, оказывается, пережили "то же самое"?

Одним словом, сегодня Никол Пашинян настроен уже не так оптимистично как прежде. Все оказалось куда проблематичнее и заставило его усомниться в желании Европы заполучить его страну во что бы то ни стало. Он вообще уже не знает, хотят ли Армению видеть в Евросоюзе. Накануне, отвечая а вопросы участников "Армянского демократического форума", он признался, что не знает, готов ли и хочет ли ЕС принять Армению. Как минимум вызывают вопросы, связанные с выборами в Европарламент, сказал он. Это как минимум. А как максимум? Это мы уже разъяснили выше за него.

Вопрос о референдуме появился в связи с недавними высказываниями спикера парламента Алена Симоняна. Он объявил, что в ближайшем будущем Армения может провести референдум о вступлении в Евросоюз.

Мы уже не раз обращали внимание на то, что в правящих кругах Армении царил разброд, когда правая рука не ведает, что творит левая. Хоть Армения, как говорит Симонян, "носитель европейской демократической системы", в таких вопросах, как вступление страны в ЕС, между законодательной и исполнительной властью не должно существовать разночтений. Спикер парламента не может заявлять о референдуме, забегая вперед первого лица страны, если вопрос не обговорен и не принято решение. Судя по последним заявлениям Пашиняна, референдума не будет, а сам он разочарован, хотя Армения все еще готова сделать все, что Европа попросит.

Да, Пашинян говорил о референдуме, но не касательно членства в ЕС. Премьер-министру захотелось свалить на "волю народа" вопрос делимитации границы с Азербайджаном. Он знает, что должен делать, но боится этих решений. Премьер надеется на то, что сможет отказать Азербайджану в возвращении каких-то территорий, основываясь на том, что армянский народ, дескать, против и он ничего не может поделать. Но это очень несерьезный подход и напрасные надежды. Ереван имеет полное право проводить плебисцит на тему присоединения к Евросоюзу, но вопросы делимитации не выносятся на референдумы. Ему в любом случае придется принимать решения в рамках международно признанных границ, согласен с этим его народ или нет.

Все это такие элементарные истины, что как-то даже неудобно лишний раз о них напоминать. Хотелось бы надеяться, что в Ереване сегодня уже начали понимать, что напрасно потеряли драгоценное время. Страной, плотно занятой беспочвенными надеждами, не сделано ни одного шага вперед. Целых четыре года ушли впустую, и Армения снова у того же разбитого корыта.