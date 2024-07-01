Пашинян передумал вступать в ЕС

"Проведение референдума о членстве нашей страны в Европейском союзе нецелесообразно".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в ЕС, однако у народа Армении есть европейские стремления.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!