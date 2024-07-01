https://news.day.az/world/1671994.html Пашинян передумал вступать в ЕС
Пашинян передумал вступать в ЕС
"Проведение референдума о членстве нашей страны в Европейском союзе нецелесообразно".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в ЕС, однако у народа Армении есть европейские стремления.
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