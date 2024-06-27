Армения может провести референдум о вступлении в Евросоюз

Армения может вынести вопрос о возможности присоединения к Евросоюзу на референдум уже в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян во время визита в Латвию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нашего общества есть решение - быть частью Евросоюза. Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия - о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум, и я уверен, что наши люди скажут да", - сказал он в интервью телеканалу LSM.lv.

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