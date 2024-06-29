В США представили десять демократов для замены Байдена

Американская газета The Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства, а также обвинила Демократическую партию в том, что та "прятала голову в песок", скрываясь от проблем возраста и умственного состояния американского лидера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению издания, самые влиятельные голоса в партии представляли проблемы Байдена преувеличенными со стороны медиа. Однако позиция его союзников изменилась после "бессвязного и почти всеми раскритикованного выступления" на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, в результате чего стал актуальным вопрос об альтернативных кандидатах на выборы.

На первом месте в представленном списке находится вице-президент Камала Харрис, которая могла бы включиться в гонку, "только если сама добровольно не уйдет в сторону". На второе место издание поставило губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как "реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге". На третьей строке - министр транспорта США Пит Буттиджич, которого описывают как "противоположность неспособности Байдена доносить послания до Трампа".

Затем в перечне следуют губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом и сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок. На восьмое место газета поставила Мишель Обаму - супругу экс-президента Барака Обамы, заявив, что она является "самой популярной бывшей первой леди в Америке", которая могла бы стать идеальной альтернативой, однако "попросту не заинтересована в избрании".

Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и также губернатор Кентукки Энди Бешир. При этом в материале подчеркивается, что "неясно, принесет ли альтернатива пользу партии".

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