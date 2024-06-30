В Армении выросла заболеваемость COVID-19

В Армении выросла заболеваемость коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

По состоянию на 19 июня в стране выявлено 109 случаев заражения, что на 24 больше, чем в прошлом месяце.

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