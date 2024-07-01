В Азербайджане запрещено использование этих такси

В Азербайджане с сегодняшнего дня не будут выдаваться пропускные карты для деятельности такси транспортным средствам, срок эксплуатации которых превышает 8 лет с даты выпуска.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в "Требованиях к техническим характеристикам, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок и легковыми автомобилями такси", утвержденных постановлением Кабинета министров от 27 марта 2024 года и вступивших в силу с 1 июля 2024 года.

Также для получения пропускных карт легковые автомобили такси должны соответствовать как минимум экологическому стандарту "Евро-5". Цвета такси были определены как белый или красный.

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