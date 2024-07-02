Завершилась дипмиссия посла Пакистана в Азербайджане

2 июля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Исламской Республики Пакистан в Азербайджанской Республике Билала Хайе по случаю окончания его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече были обсуждены текущая повестка стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, итоги последнего официального визита в Исламскую Республику Пакистан и будущие планы.

Послу Билалу Хайе была выражены благодарность за всесторонние усилия в развития азербайджано-пакистанских отношений и пожелания успехов в дальнейшей деятельности.

Министр Джейхун Байрамов, отметив, что период начала дипломатической деятельности посла в Азербайджане совпал с оставшимся в прошлом армяно-азербайджанским конфликтом и 44-дневной Отечественной войной, завершившейся тем, что был положен конец армянской оккупации, поблагодарил Пакистан за постоянную моральную и политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Было отмечено, что встречи, проведенные в рамках официального визита в Пакистан в текущем году, а также широкий обмен мнениями вокруг отношений стратегического партнерства двух стран вызывают удовлетворение, и необходимо использовать существующие возможности для развития нашего сотрудничества.

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