В Азербайджане сократились неиспользованные средства Фонда страхования от безработицы

К концу 2023 года неиспользованные средства Фонда страхования от безработицы сократились.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, к концу 2023 года неиспользованные средства Фонда страхования от безработицы сократились с 57 953 200,0 манатов до 53 253 200,0 манатов.

В то же время страховые взносы по страхованию от безработицы были повышены с 179 976 800,0 манатов до 184 676 800,0 манатов. Это будет обеспечено за счет повышения страховых взносов по страхованию от безработицы во внебюджетном секторе с 134 600 000,0 манатов до 139 300 000,0 манатов.

Таким образом, в результате сокращения неиспользованных средств Фонда страхования от безработицы на 4 700 000 манатов и увеличения страховых взносов по страхованию от безработицы по внебюджетному сектору на 4 700 000 манатов доходы и расходы Фонда страхования от безработицы не изменились.